LeBron James risponde alle provocazioni di Trump con classe | “è il Presidente USA e perde

LeBron James difende Serena Williams : “donna e afroamericana in uno sport ‘bianco’ - lotta per l’equità” : LeBron James è intervenuto a difesa di Serena Williams dopo i fatti degli US Open: la stella NBA ha appoggiato la battaglia per l’equità che la tennista americana combatte nel suo sport La sfuriata di Serena Williams nella finale US Open ha avuto una grande eco in tutta l’America. Nonostante sia passata più di una settimana, la questione tiene ancora banco nei talk show e nelle trasmissioni tv, in quanto dal singolo episodio, ...

Space Jam 2 – La pazza idea di LeBron James e Ryan Coogler : anche Michael Jordan nel cast : LeBron James e il regista Ryan Coogler avrebbero in mente di contattare Michael Jordan per proporgli un ruolo in Space Jam 2 Continuano a susseguirsi ufficialità e rumor intorno all’uscita di Space Jam 2, il sequel del film in cui Michael Jordan e i Looney Toons hanno salvato la terra dalla minaccia dei ‘Monstars’. Confermata l’uscita della seconda pellicola, con LeBron James come protagonista, in tanti si sono ...

Los Angeles Lakers - Magic e Pelinka in coro : “LeBron James ci farà tornare grandi” : Magic Johnson e Robert Pelinka hanno presentato il nuovo corso dei Los Angeles Lakers, inevitabilmente targato Lebron James Magic Johnson e Robert Pelinka, hanno indetto una conferenza stampa per aprire ufficialmente la stagione dei Lakers. Una stagione importantissima per LA, con ambizioni rinnovate, sopratutto grazie all’arrivo di Lebron James, il quale cambia le prospettive della franchigia: “Avevamo promesso di riportare questa ...

Space Jam 2 – Arriva il comunicato ufficiale… dei Looney Toons : “firmato LeBron James!” [FOTO] : Arrivano nuove conferme su Space Jam 2. La squadra dei Looney Toons ‘fa sul serio’ e rilascia un vero e proprio comunicato riguardante la firma di LeBron James Dopo i tanti rumor che si sono rincorsi nei mesi scorsi, adesso è finalmente Arrivata l’ufficialità: Spacae Jam 2 si farà! Le riprese inizieranno nel 2019, con LeBron James come protagonista del mitico sequel del film che vide Michael Jordan e i Looney Toons ...

'Space Jam 2' si farà : LeBron James come Michael Jordan : Nella notte è arrivata l'ufficialità da parte della SpringHill Entertainment, casa di produzione fondata proprio da King James. Le riprese cominceranno la prossima estate

Space Jam 2 - LeBron James è l’erede di Michael Jordan : A ventidue anni dall’ultimo ciak si riaccendono le luci su Space Jam, il film che ha segnato un’epoca, per gli appassionati di basket e non solo, con la strana coppia Michael Jordan e Bugs Bunny. A vestire i panni del giocatore che ha cambiato la percezione della NBA portando a compimento la metamorfosi iniziata con l’era Magic Johnson-Larry Bird sarà LeBron James (e chi altrimenti?), il simbolo di una lega globale capace anno dopo anno di ...

LeBron James come Michael Jordan : sarà il protagonista di Space Jam 2 : sarà LeBron James il protagonista di Space Jam 2, attesissimo sequel del film Warner Bros. del 1996. Ventidue anni dopo l'incursione di Michael Jordan nel mondo dei Looney Tunes , un altro cestista ...

Space Jam 2 si farà! LeBron James posta un’immagine dello spogliatoio… dei Looney Toons [FOTO] : Non ci sono più dubbi: Space Jam 2, il sequel del fantastico film con Michael Jordan e i Looney Toons si farà. Come protagonista LeBron James che su Instagram posta una foto che ritrare lo spogliatoio della Toon Squad Dopo i tanti rumor che si sono rincorsi nei mesi scorsi, adesso è finalmente arrivata l’ufficialità: Spacae Jam 2 si farà! Le riprese inizieranno nel 2019, con LeBron James come protagonista del mitico sequel che vide ...

LeBron James come Michael Jordan al fianco di Bugs Bunny in Space Jam 2 : Un film affidato a Ryan Coogler, già produttore di "Black Panther" , film apprezzato e commentato positivamente dal mondo NBA , che lavorerà assieme a Terence Nance. Una squadra di primissimo livello ...

NBA - dopo LeBron James tocca a Steph Curry : l'estate a tutta NBA di Neymar : Ti auguro tutto il successo del mondo, che Dio possa benedire la tua vita". Non meno entusiaste le parole del tiratore di Golden State: "Sei una vera e propria ispirazione per me, in campo e fuori, ...

NBA - LeBron James : le immagini più belle delle sue 24 ore parigine : Dopo la Cina, prima della tappa berlinese e dell'ultima apparizione newyorchese, LeBron James è passato da Parigi, primo stop europeo del suo 'More Than An Athlete World Tour'. Ecco gli scatti più ...

NBA - il nuovo 'King' James - dalla testa ai - suoi - piedi : ecco svelate le LeBron 16 : ... dopo l'enorme successo delle LeBron 15 , le scarpe con cui ha disputato la scorsa stagione, indossandone ben 51 versione diverse, per colorazioni e dettagli, , James ha svelato recentemente al mondo ...

NBA – Ray Allen non ha dubbi : “LeBron James ai Lakers dovrà reinventare il suo stile di gioco - vi spiego perchè” : Ray Allen ha rilasciato delle dichiarazioni davvero interessanti sul modo di giocare di LeBron James: il ‘Re’ dovrà adattarsi ai Lakers, oppure saranno i Lakers ad adattarsi a lui? Durante un’intervista presso il ‘Dan Patrick Show’, Ray Allen, neo membro della Hall of Fame, si è trovato a parlare di LeBron James e del suo trasferimento ai Los Angels Lakers. Allen, compagno di squadra del ‘Re’ a ...

NBA - ecco 'Bortherly Love' - la sitcom sulla vita di Ben Simmons : produce LeBron James : Si chiamerà "Brotherly Love" e " se tutto va bene " vedrà la luce sugli schermi del network americano NBC: si tratta di una serie televisiva prodotta da LeBron James , attraverso la sua SpringHill ...