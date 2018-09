Le notizie del giorno – Importante retroscena su Cristiano Ronaldo

Iran - attacco alla parata militare/ Ultime notizie - Arabia Saudita sponsor della strage? : Iran, morti e feriti in un attacco Isis alla parata militare. Ultime notizie, diverse vittime anche fra i civili: un commando armato avrebbe sparato durante la sfilata di Ahvaz(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 19:07:00 GMT)

Ancona - vigile del fuoco Cristiano Lucidi precipita da caserma : morto / Ultime notizie - "è stato un incidente" : Ancona, vigile del fuoco precipita in caserma. Ultime notizie, morto 47enne dopo volo di 8 metri. Mistero a seguito del decesso di un pompiere dopo una rovinosa caduta(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 13:31:00 GMT)

CASALINO - AUDIO CHOC : "FAREMO FUORI PEZZI DI M***A DEL MEF"/ Ultime notizie video - M5s : "Ci remano contro" : CASALINO, AUDIO CHOC “Al Mef obbediscano o li facciamo FUORI”. Ultime notizie, il portavoce del presidente del consiglio se la prende col ministro Tria e il suo staff (Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 11:35:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI 2018/ Quota 41 - nuovo incontro tra precoci e politici della maggioranza (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Quota 41, nuovo incontro tra precoci e politici della maggioranza. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali. Come spiega in un post su Facebook Roberto Occhiodoro, una delegazione di lavoratori precoci ha incontrato alcuni esponenti della maggioranza a Roma per portare avanti la propria istanza principale di una RIFORMA delle PENSIONI all’insegna di Quota 41. “Siamo entrati ...

Ancona - vigile del fuoco precipita in caserma/ Ultime notizie - morto 47enne dopo volo di 8 metri : Ancona, vigile del fuoco precipita in caserma. Ultime notizie, morto 47enne dopo volo di 8 metri. Mistero a seguito del decesso di un pompiere dopo una rovinosa caduta(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 08:14:00 GMT)

Le notizie del giorno – I ripescaggi in Serie B - il retroscena su Ronaldo ed il confronto Quagliarella-Giampaolo : Le notizie del giorno – La Sampdoria è reduce dal pareggio contro la Fiorentina, l’attaccante Caprari ha ristabilito la parità dopo l’iniziale vantaggio di Simeone. E’ scoppiato un caso Quagliarella, il calciatore non ha preso bene la sostituzione, il tecnico Giampaolo l’ha richiamato al termine della partita. Nella giornata di ieri è andato in scena un faccia a faccia tra i due, c’è stato un chiarimento con la richiesta nei ...

TRE BIMBE ACCOLTELLATE IN ASILO NIDO A NEW YORK/ Ultime notizie : assalitrice è una dipendente della struttura? : New YORK, 3 bimbi accoltellati in un ASILO NIDO nel Queens: video, Ultime notizie e "mistero". Arrestata donna 52enne sospettata: ha tentato di togliersi la vita tagliandosi in polsi(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 00:20:00 GMT)

STADIO DELLA ROMA - INDAGATO TESORIERE PD BONIFAZI “FONDI ILLECITI”/ Ultime notizie - denaro anche alla Lega : Pd, TESORIERE BONIFAZI INDAGATO per finanziamento illecito. Ultime notizie, coinvolto Parnasi, Luigi Di Maio: "Necessaria la nostra legge per la trasparenza"(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 22:49:00 GMT)

Denise Pipitone - i genitori "nessun dubbio sui colpevoli"/ Ultime notizie : possibile nuovo esame del DNA? : Denise Pipitone, i genitori Piera Maggio e Pietro Pulizzi sempre più certi di chi possano essere i colpevoli. Tutte le piste finora seguite, in attesa della verità.(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 22:15:00 GMT)

Tanzania - affonda traghetto : 136 morti/ Ultime notizie : parenti vittime contro autorità - solidarietà del Papa : Tanzania, 86 persone morte nel ribaltamento di un traghetto. Ultime notizie lago Vittoria: si teme un'ecatombe visto che a bordo potrebbero esserci più di 400 passeggeri(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 17:21:00 GMT)

Infortunio Douglas Costa - il comunicato della Juventus : brutte notizie per Allegri : Infortunio Douglas Costa, un “doppio” problema fisico per il calciatore della Juventus dopo la gara contro il Valencia “Dopo l’Infortunio rimediato nella gara di Valencia, Douglas Costa è stato sottoposto a esami strumentali che hanno confermato la diagnosi iniziale di un forte trauma contusivo/distorsivo alla caviglia sinistra e una distrazione agli adduttori della coscia destra. Il calciatore ha già iniziato le cure del ...

RIFORMA PENSIONI 2018 E QUOTA 100/ Da Rizzetto nuova versione del Ddl Damiano (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018 e QUOTA 100, ultime notizie. Da Rizzetto nuova versione del Ddl Damiano. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 21 settembre. Walter Rizzetto non ha dubbi: una QUOTA 100 “con i paletti anagrafici non è ‘QUOTA100’ in quanto inserendo il limite d’età lasceremo fuori da questo contenitore la maggior parte delle persone che hanno iniziato a lavorare molto giovani”. In un’intervista a ...

BREXIT - “MAY DAY” : I PROBLEMI DELLA PREMIER/ Ultime notizie - ‘falchi’ Tory : “Ue ha umiliato la sua proposta” : BREXIT, "May Day": tutti i PROBLEMI e le critiche alla PREMIER Uk. Ultime notizie dopo la bocciatura dei leader Ue: "falchi" Tory, "l'Europa ha umiliato la proposta DELLA leader inglese"(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 12:23:00 GMT)

Steve Bannon : "Salvini è come Trump"/ Ultime notizie - governo M5s-Lega : "Italia esperimento del nostro tempo" : Steve Bannon: "Salvini è come Trump". Ultime notizie, lo stratega del presidente Usa sul governo M5s-Lega: "Italia è il grande esperimento del nostro tempo"(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 09:35:00 GMT)