LE FAKE NEWS SULL' EURO | CONVEGNO ALL' AQUILA CON L' ECONOMISTA CESARATTO

FAKE NEWS pentastellata sull'Huffpost : Martedì sera, sul tardi, ci è arrivato l'audio in discussione, quello in cui Rocco Casalino minaccia vendetta contro i tecnici. Non ci è stato detto che era una nostra esclusiva altrimenti l'avremmo trattata come tale. L'abbiamo giudicato per quel che era, il consueto off che palazzo Chigi invia a un lungo elenco di giornalisti. Ne abbiamo infatti scritto, come si fa in questi casi, dando tutte le informazioni come ...

Mosca considera FAKE NEWS notizia della stampa inglese su trattative segrete con Assange - : Il ministero degli Esteri russo ha smentito la ricostruzione del Guardian, secondo cui i diplomatici russi nel 2017 avrebbero cercato di aiutare il fondatore di WikiLeaks Julian Assange a fuggire in ...

Aumento IVA a gennaio 2019? Di Maio furioso : 'È una FAKE NEWS - ora basta' : L’Aumento automatico dell’IVA a partire da gennaio non ci sara': parola di Luigi Di Maio. Per il vicepremier e leader del Movimento 5 Stelle, l’ipotesi di un ok del Tesoro all’ipotesi di innalzamento sia pur “selettivo” dell’imposta sul valore aggiunto altro non sarebbe altro che una “fake news”, l’ennesima, diffusa dai media ostili al governo. La notizia di una misura di questo tenore, che diversi quotidiani davano come probabile fino a qualche ...

Ricercatori in piazza contro FAKE news : 'Viviamo un'epoca di bufale e dicerie anti scienza - ha sottolineato il rettore Maria Del Zompo - la Notte è utile anche per dare certezze. Siamo a disposizione per fugare dubbi e spiegare ai ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta tre FAKE NEWS : il governo ‘Salvimaio’ minaccia la libertà di stampa? : Marco Travaglio torna in esclusiva su Loft con la prima puntata della nuova stagione di ‘Balle Spaziali’, il programma (in esclusiva per gli abbonati) che distingue la verità dalle menzogne della stampa e della politica. Il governo giallo-verde propone tetti pubblicitari per le trasmissioni televisive e di limitare la pubblicità sui giornali delle società pubbliche: è un attacco alla libertà di stampa dell’esecutivo ...

Facebook dimentica la probabile multa dell'Europa con una war room anti FAKE NEWS - ed il varo ufficiale del suo Dating : Si avvicinano a passi da gigante le prossime elezioni americane , di medio termine, , brasiliane , presidenziali, , ed europee , e le pressioni del mondo della politica perché Facebook si faccia ...

FAKE NEWS con finti articoli di Repubblica : non credeteci e denunciate : Circolano tesi diffamatorie sul virologo, ma non è il primo caso. Come verificare che siano falsi? Non c’è mai un link e se cercate su Google non li troverete

Arrivano le pagelle di NewGuard. “Non servono gli algoritmi per bloccare le FAKE news” : Nato in America, da un gruppo di giornalisti di lunga esperienza, è appoggiato dal Defending Democracy Program di Microsoft. Si istalla nel browser e segnala se una fonte è affidabile o meno. Ecco come funziona

FAKE NEWS - come trovare un antidoto. Ecco i Bot (robot digitali) - alleati dei signori del web : 150 volte al giorno controlliamo il nostro smarthphone, mediamente ogni sei minuti. Lo scrive il guru della comunicazione Giuseppe Riva nel suo pamphlettino Fake news (Il Mulino). Da questo dato spaventoso è partito il Forum Web e comunicazione. La verità ai tempi delle Fake news, promosso da Casa Corriere. Dall’alba dell’era Gutenberg alla società liquida di Zygmunt Bauman, il suo incipit fa scuola: “La modernità è la convinzione che il ...

Crimi (M5s) : “Abolizione Ordine giornalisti? È tema del governo. FAKE NEWS nel web - ma anche su carta stampata” : “Abolizione dell’Ordine dei giornalisti? E’ un tema all’Ordine del giorno del governo. La legislazione italiana prevede già strumenti adeguati per disciplinare le categorie professionali per le quali non esiste un albo professionale. Si tratta della legge sulle professioni non regolamentate, la legge 4 del 14 gennaio 2013”. Sono le parole del sottosegretario all’Editoria, Vito Crimi, rispondendo alle interrogazioni a risposta immediata dei ...

Di Maio : "L'aumento dell'Iva è una FAKE news" : Luigi Di Maio smentisce i rumors circolati nelle ultime secondo cui alcune misure previste dalla prossima Legge di Stabilità saranno “pagate” con l’aumento dell’Iva. Ospite di Radio 24, stamane il vicepremier, nonché Ministro del Lavoro, ha dichiarato: "È una fake news, non è assolutamente vero, perché in questo governo non si permetterà ai soldi di uscire dalla porta ed entrare dalla finestra. Non vogliamo fare il gioco delle tre carte", ...