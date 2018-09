Lazio-Genoa | Inzaghi | ' Luis Alberto e Milinkovic torneranno a far la differenza'

sport.sky

: Lazio-Genoa, Inzaghi: 'Niente passi falsi. Luis Alberto e Milinkovic-Savic presto di nuovo decisivi. Radu out'… - fantagazzetta : Lazio-Genoa, Inzaghi: 'Niente passi falsi. Luis Alberto e Milinkovic-Savic presto di nuovo decisivi. Radu out'… - zazoomblog : Lazio-Genoa parla Inzaghi: la conferenza stampa LIVE - #Lazio-Genoa #parla #Inzaghi: - LazionewsEu : CONFERENZA, #Inzaghi: “Contro il #Genoa servirà ferocia e lucidità, vogliamo continuare a vincere”. Poi sugli ex… V… -

(Di sabato 22 settembre 2018) LIVE 14:48 22 set C'è da migliorare la mira? Sì, dobbiamo essere più cinici, non lo nascondo. Dobbiamo ritrovare il gol con più facilità e non possiamo far passi falsi in questo nostro percorso di ...