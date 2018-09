Laver Cup – Nei singolari non c’è storia | Federer spazza via Kyrgios nel rematch della

LIVE Risultati Laver Cup 2018 - Europa-Resto del Mondo 5-1 : tra poco Federer-Kyrgios : ... John Isner , Resto del Mondo, 3 -6 7-6, 6, 10-7 A seguire : Roger Federer , Europa, Nick Kyrgios , Resto del Mondo, Ore 02.00 italiane: Novak Djokovic , Europa, Kevin Anderson , Resto del Mondo, A ...

Laver Cup – Stoico Zverev! Il tedesco soffre - rimonta e batte Isner : il Team Europa prende il largo : Alexander Zverev regala i primi 2 punti di giornata al Team Europa: il tedesco soffre contro Isner ma riesce ad imporsi al terzo set Dopo la prima giornata di Laver Cup, che ha visto il Team Europa passare in vantaggio poer 3-1, grazie alle vittorie nei singolari e all’unica sconfitta nel doppio, anche la seconda giornata del torneo si apre sotto il segno europeo. Il talentino tedesco Alexander Zverev nega la gioia del successo, davanti al ...

Tennis - Laver Cup : Federer-Djokovic battuti in doppio - Europa avanti 3-1 : Nella notte italiana il belga David Goffin ha firmato il terzo punto per il vecchio continente superando per 6-4, 4-6, 11-9 l'argentino Diego Schwartzman mentre il Resto del Mondo ha conquistato il ...

Tennis - Tokyo : Osaka stoppa Giorgi in semifinale. Laver Cup : Europa in vantaggio : ... in Illinois: la mega esibizione a squadre, che vede i campioni della racchetta difendere i colori dell'Europa da una parte e del Resto del Mondo dall'altra, sulla falsariga della Ryder Cup ...

Laver Cup – Nole - ma che fai? Djokovic stecca il dritto e colpisce Federer… proprio lì! [VIDEO] : Durante l’atteso doppio fra Djokovic e Federer, una giocata del serbo è diventata… virale: non un grande colpo, ma un dritto steccato che ha colpito il povero Roger Dopo l’attesissimo, storico, doppio giocato insieme a Rafa Nadal nella scorsa edizione della Laver Cup, quest’anno tutti gli occhi erano puntati sul match che avrebbe visto dalla stessa parte della rete Roger Federer in coppia con Novak Djokovic. I due ...

Tennis - Laver Cup 2018 : Europa-Resto del Mondo 3-1 - il Vecchio Continente avanti nella prima giornata - Djokovic/Federer sconfitti però nel doppio : nella splendida cornice dello United Center di Chicago, solitamente casa della franchigia NBA dei Chicago Bulls e dei Blackhawks (la squadra di hockey), la prima giornata della Laver Cup 2018 di Tennis è andata in archivio. Dopo che nella serata italiana l’Europa si era portata a casa i primi due punti grazie alle vittorie di Grigor Dimitrov e di Kyle Edmund, in nottata è stata la volta del belga David Goffin contrapposto ...

Laver Cup - 3-1 per il Team Europe : bene i singoli - perde il duo Federer-Djokovic : Laver Cup, il doppio attesissimo Federer-Djokovic è caduto sotto i colpi di Anderson e Sock: i dettagli della prima giornata La Laver Cup è iniziata ieri sera, regalando sin da subito grandi emozioni. Tutti pronosticavano un netto dominio del Team Europe ed il risultato della prima giornata sembra confermare le previsioni. Un 3-1 però molto meno netto di quanto dicano i meri numeri. Il Team World ha infatti perso nettamente la prima gara ...

Tennis - Laver Cup 2018 : a Dimitrov ed Edmund i primi due singolari - Europa avanti 2-0. Stanotte Federer/Djokovic insieme in doppio : La seconda edizione della Laver Cup, il torneo-esibizione tra sei giocatori europei e sei del resto del mondo che quest’anno si svolge allo United Center di Chicago, inizia con un doppio sorriso dell’Europa. Grigor Dimitrov e Kyle Edmund hanno vinto i loro singolari, battendo rispettivamente Frances Tiafoe e Jack Sock. In questo primo giorno, le vittorie valgono un singolo punto, perciò l’Europa è avanti per 2-0 dopo la prima ...

Tennis - Laver Cup : a Chicago è subito Federer-Djokovic in doppio : La seconda edizione della Laver Cup, dopo quella d'esordio a Praga lo scorso anno, non vedrà il doppio dei sogni Federer-Nadal, coppia da brivido, ma riunisce comunque il bel mondo Tennistico. Senza ...

Tennis – Laver Cup - il programma di oggi : in campo il doppio Federer-Djokovic : Laver Cup, si parte oggi con il doppio Federer-Djokovic che si prospetta davvero spettacolare: talento al potere per Team Europe Tennis, la Laver Cup al via. Quest’oggi in quel di Chicago inizierà la kermesse, con gare subito molto interessanti. Per quanto riguarda i singolaristi, i migliori al momento si ‘nascondono’, molto interessante invece il doppio della prima giornata. Team Europe schiererà infatti il super ...

Tennis – Laver Cup - Federer pronto a dar battaglia : “voglio giocare il doppio con Djokovic” : Laver Cup, Federer si appresta a scendere in campo con il Team Europe per mantenere il titolo conquistato nella passata edizione Roger Federer è pronto a scendere in campo per la Laver Cup con il Team Europe. Dopo la vittoria dell’anno scorso, non ci sarà Nadal tra le fila europee, ma in compenso Federer ha rivelato di voler giocare con Djokovic uno dei doppi della sfida. King Roger, parlando durante la cerimonia d’apertura, ha ...

Laver Cup – Il programma dell’edizione 2018 : date e orari dei match : Il programma della Laver Cup 2018: date e orirari dell’evento che metterà di fronte Team Europa e Team Wolrd con 12 dei più forti tennisti in circolazione Tutto pronto per lo spettacolo della Laver Cup, il torneo di tennis che darà spettacolo in quel di Chicago dal venerdì 21 settembre alle prime luci dell’alba italiana della mattina di lunedì 24. Si affronteranno due team, quello composto dai giocatori Europie (Team Europa) e ...

Laver Cup – Federer e il retroscena del match contro Kyrgios : “Nadal mi urlava nell’orecchio! Gli risposi…” [VIDEO] : Federer e Kyrgios hanno commentato il loro match della Laver Cup dello scorso anno, ovviamente con emozioni contrastanti: l’australiano è ancora molto deluso, lo svizzero ha invece rivelato un simpatico retroscena su Nadal Dal 21 al 23 settembre, in quel di Chicago, prenderà il via la seconda edizione della Laver Cup, il torneo a squadre che l’anno scorso ha riscosso grande successo. La prima edizione è stata vinta dal Team ...

Laver Cup 2018 : Federer-Djokovic - Europa favorita con il suo Dream Team : In campo invece andranno tre top 5 Atp , sei dei primi dieci del mondo, con dieci dei dodici protagonisti compresi nelle prime 17 posizioni del ranking, con in aggiunta quel Nick Kyrgios che a detta ...