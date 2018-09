Laura Pausini | in onda stasera su Canale 5 | il concerto al Circo Massimo del Fatti

Latin Grammy Awards 2018 - Laura Pausini è tra le possibili vincitrici di quest’anno : Laura Pausini è stata nominata ai Latin Grammy Awards, manifestazione in programma il prossimo 15 novembre presso la MGM Grand Garden Arena di Las Vegas

Laura Pausini al Circo Massimo Rai1, ore 21.25: Stanotte a Pompei

Laura Pausini - concerto al Circo Massimo in onda su Canale 5 - sabato 22 settembre 2018 : Questa sera, sabato 22 settembre alle ore 21.00 Canale 5 trasmetterà in prima visione Laura Pausini Circo Massimo, il concerto-evento che la cantante italiana più amata nel mondo ha tenuto lo scorso luglio al Circo Massimo di Roma. Un nuovo incredibile primato nel venticinquesimo anno della carriera di Laura Pausini, appena nominata ai Latin Grammy Awards 2018: dopo essere stata la prima donna ad esibirsi a San Siro nel 2007 e la prima ...

Laura Pausini conquista l'Arena di Verona e pulisce anche il palco : Laura Pausini si conferma ancora una volta tra le cantanti italiane più apprezzate. Dopo i primi concerti sold-out al Forum di Assago, ieri sera si è ripetuta dinanzi a migliaia di fan accorsi da tutta Italia, facendo segnare il tutto esaurito anche all'Arena di Verona. I primi spettatori hanno iniziato a mettersi in coda fin dalle prime ore dell'alba, per garantirsi la visuale migliore dai posti in gradinata non numerata. Inoltre, durante il ...

Inarrestabile Laura Pausini : nuova nomination ai Latin Grammy : Un nuovo importante riconoscimento internazionale per Laura Pausini, che attualmente è impegnata all’Arena di Verona con tre date sold out. Laura è rientrata in Italia dopo il grande debutto al Circo Massimo ed è reduce dal live trionfale al Radio City Music Hall di New York, il concerto a chiusura del tour oltreoceano di enorme successo tra Nord e Sud America. La cantante italiana amata in Italia e nel mondo è nominata quest’anno ai Latin ...