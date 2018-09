L' audio di Casalino | «Megavendetta contro il Mef» Il Pd | «Imbarazzante»

Governo - l' audio shock di Casalino : "I tecnici del Tesoro obbediscano o li facciamo fuori" : Il portavoce di Palazzo Chigi: "O ci trovano i 10 miliardi del c…per il reddito di cittadinanza, oppure dedicheremo il 2019 a far fuori tutti questi pezzi di m… del ministero dell’Economia".

L'audio choc di Casalino : "Siamo pronti alle purghe" : O la borsa o la vita: "O ci trovano i 10 miliardi del c... per il reddito di cittadinanza, oppure dedicheremo il 2019 a far fuori tutti questi pezzi di m... del ministero dell'Economia".La voce che pronuncia il minaccioso ultimatum, condito di scurrilità, sembra proprio quella di Rocco Casalino, potente boss della comunicazione di Palazzo Chigi (guarda il video). O quanto meno quella di un suo bravissimo imitatore.La registrazione circola nelle ...