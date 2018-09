L’audio di Casalino | «Megavendetta contro il Mef» Conte lo blinda Il Mef | «Le scelte

L’audio di Casalino : «Megavendetta contro il Mef». Il Pd : «Imbarazzante»Lui : violato il principio di riservatezza : La conversazione riportata da la Repubblica e il Giornale: «Se poi all’ultimo non escono i soldi per il reddito di cittadinanza... tutto il 2019 sarà dedicato a far fuori quei pezzi di m... del Mef».

Dopo L’audio di Casalino - Giorgetti lo attacca : “Non ha il potere di cacciare nessuno” : Dopo la pubblicazione dell'audio in cui Rocco Casalino, portavoce del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, minaccia i tecnici del Mef, arriva il duro attacco del sottosegretario a Palazzo Chigi Giancarlo Giorgetti: "Non credo che il portavoce del premier abbia il potere di cacciare qualcuno".Continua a leggere

L’audio di Rocco Casalino : “Senza reddito cittadinanza pronti a far fuori tecnici ministero Economia” : “Nel Movimento 5 stelle è pronta una megavendetta, chi giura che se poi non dovessero uscire all’ultimo i soldi per il reddito di cittadinanza il 2019 saremo pronti a fare fuori quelli del Mef, staremo coi coltelli proprio, non ce ne fregherà di niente”. Queste le parole di Rocco Casalino, portavoce del presidente del Consiglio, in una nota audio resa pubblica dai quotidiani La Repubblica e Il Giornale. L'articolo ...

Dopo L’audio di Casalino il Pd chiede le sue dimissioni : “Indegno - Conte lo allontani” : Dopo la pubblicazione dell'audio in cui Rocco Casalino minaccia i tecnici del Mef nel caso in cui non trovino le risorse per il reddito di cittadinanza, il Pd chiede le dimissioni del portavoce di Giuseppe Conte: "Sono parole inaudite", "da Casalino l'arroganza del potere", "Conte allontani questa gente indegna".Continua a leggere

Casalino - polemiche sulL’audio : “Pronti a megavendetta contro i tecnici del Mef”. Pd e Fi : “Vada via”. M5s : “E’ nostra linea” : Meno di due minuti di audio diffuso via Whatsapp in cui il portavoce del premier Giuseppe Conte parla di “una megavendetta” contro i tecnici del Mef se non si dovessero trovare i soldi per il reddito di cittadinanza. E’ polemica per le parole di Rocco Casalino per la registrazione diffusa da Repubblica in cui lo si sente rivolgersi ad alcuni giornalisti e spiegare la linea del Movimento 5 stelle sui tecnici del ministero ...

“I tecnici di Tria obbediscano o li cacciamo” : L’audio di Casalino contro il Tesoro : «Minacce e insulti. Eccolo il vero volto dei Cinque Stelle. Adesso che i conti vengono al pettine e che le promesse più false della storia della politica non possono essere mantenute, da Palazzo Chigi, secondo quanto raccontano stamani alcuni quotidiani, parte la rappresaglia contro il ministro Tria direttamente dalla viva voce di Rocco Casalino ch...

