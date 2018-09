L' audio choc di Casalino | Siamo pronti alle purghe

ilgiornale

: RT @neXtquotidiano: Il Giornale e l’audio choc di Rocco #Casalino - KMigrane : RT @neXtquotidiano: Il Giornale e l’audio choc di Rocco #Casalino - Germarzia : RT @neXtquotidiano: Il Giornale e l’audio choc di Rocco #Casalino - MaxVerdi2 : RT @claudiocerasa: Casalino contro il Mef. A nome di chi parla il Portavoce di Palazzo Chigi quando dice che “senza reddito di cittadinanza… -

(Di sabato 22 settembre 2018) O la borsa o la vita: "O ci trovano i 10 miliardi del c... per il reddito di cittadinanza, oppure dedicheremo il 2019 a far fuori tutti questi pezzi di m... del ministero dell'Economia".La voce che pronuncia il minaccioso ultimatum, condito di scurrilità, sembra proprio quella di Rocco, potente boss della comunicazione di Palazzo Chigi (guarda il video). O quanto meno quella di un suo bravissimo imitatore.La registrazione circola nelle redazioni, sembra realizzata di straforo in un bar, con tanto di tintinnio di posate e bicchieri in sottofondo, e la voce del(o presunto tale) che impartisce la sua velina a un interlocutore silente, con ogni probabilità giornalista. L'argomento è lo scontro sulla manovra, con i Cinque stelle partiti a testa bassa contro il ministro Tria che, come ha ingiunto Di Maio, "deve trovare i soldi" per realizzare le mirabolanti promesse dei ...