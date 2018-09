L' assessore Mar interviene alla tavola rotonda Food and the City a Terra

Palermo : sul pedaggio autostradale di Villafranca Tirrena - è intervenuto l'assessore regionale - Marco Falcone : In un importante comunicato, si sottolinea che : 'si è discussa oggi la mozione Catalfamo che chiedeva al Governo un tavolo tecnico al fine di discutere con i vertici del Cas la soppressione del ...

Nuovo botta e risposta tra il candidato governatore del Movimento 5 Stelle Mario Puddu e l'assessore della Sanità Luigi Arru - sull'... : Mentre lui giocava nel mondo digitale, io facevo il medico ospedaliero, parlando con i cittadini, i loro familiari, con i professionisti, medici ed infermieri, mettendo al centro il bisogno delle ...

Lecce - case popolari e voti. Il gip : “L’ex assessore - su richiesta del senatore Marti (Lega) - provò a darne una a fratello boss” : L’ex assessore alla Casa di Lecce, Attilio Monosi, si interessò per assegnare una casa al fratello del boss della Scu “su esplicita richiesta di omissis e di Damiano D’Autilia“, ex consigliere comunale. Ed è dietro quell’omissis riportato dal gip del tribunale salentino Giovanni Gallo nell’ordinanza di custodia cautelare che ha colpito 7 persone lo scorso venerdì che l’inchiesta della procura di Lecce ...

Vicenza - assessore sfratta i rom con carro attrezzi/ Islamico-leghista Marsetti : "sicurezza - tolleranza zero" : Vicenza, assessore sfratta i rom con carro attrezzi. Ultime notizie, l'Islamico-leghista Moreno Marsetti acclamato sui social network: "sicurezza, tolleranza zero"(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 10:43:00 GMT)

Milleproroghe - il governo blocca i fondi per il quartiere Adriano a Milano. L'assessore Maran : "Ingiustificabile" : Sfogo su Facebook dopo lo stop ai fondi per i progetti del Bando Periferie: "Talmente sbigottito da non essere neppure arrabbiato". E fa l'elenco delle opere a rischio

Presidente Marini e assessore Barberini - vaccini conquista scientifica - presto legge [Video] : Presidente Marini e assessore Barberini, vaccini conquista scientifica, presto legge "I vaccini sono una conquista della ricerca scientifica, dell'avanzamento della scienza medica. Avere le vaccinazioni pubbliche e gratuite garantite dal Servizio sanitario è un risultato democratico di uguaglianza di diritti. Vaccinarsi significa proteggere se stessi e la ...

R24Radio - bilancio presenze turistiche : ospite l'assessore Marco Sarlo : ... l'assessore ha anche comunicato che il 31 agosto o il 1° settembre ci sarà la Festa dedicata proprio a Sanremo che in questo 2018 è stata scelta come Città Europea dello Sport e che sembra ottenere ...

SANITÀ : AL VIA NUOVI CORSI PER FORMARE OPERATORI SOCIO-SANITARI " assessore LANZARIN - "PIANO TRIENNALE PER ASSUMERE 5 MILA OPERATORI IN ... : Le iscrizioni sono aperte e il prossimo 2 ottobre ci saranno le selezioni per individuare gli ammessi ai 66 CORSI da mille ore che partiranno in autunno. Comuni, Ulss, Centri servizi per anziani, ...

Consip - Scafarto è assessore a Castellamare di Stabia : 'Non sono né imputato né condannato, diversamente avrei fatto altre valutazioni, ma so di essere innocente' . Così Giampaolo Scafarto , Il maggiore dei carabinieri finito sotto inchiesta per falso e ...

Castellammare di Stabia - il Pd contro la nomina di Scafarto ad assessore : E' un insulto - : ''La scelta di Scafarto aggiungono Tartaglione e Costa e' la dimostrazione plastica della cifra politica dell'amministrazione guidata dal sindaco Cimmino. La destra della doppia morale, della ...

Il grande accusatore di Renzi assessore a Castellammare : 'Stabia prima di tutto' : Castellammare DI STABIA - 'Non ho velleità politiche ma mi stimola in questo nuovo compito solo l'interesse per la mia città'. Sono queste le prime parole del maggiore dei carabinieri Gianpaolo ...

Il grande accusatore di Renzi assessore a Castellammare : «Stabia prima di tutto» : Castellammare DI STABIA - «Non ho velleità politiche ma mi stimola in questo nuovo compito solo l'interesse per la mia città». Sono queste le prime parole del maggiore...