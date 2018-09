L' arrivo del Papa a Vilnius in Lituania

Planetario Pythagoras celebra l'arrivo dell'Autunno : Per la scienza non è altro che un istante: quello in cui il Sole, nel suo moto annuale apparente lungo l'eclittica, viene a trovarsi esattamente sull'equatore celeste nel punto detto della Bilancia, ...

Equinozio d’Autunno 2018 : anche Venere saluta l’arrivo della nuova stagione : L’Equinozio di Autunno 2018 è ormai alle porte: arriva il 23 Settembre, alle 03:54 ora italiana. anche Venere saluterà l’arrivo della nuova stagione: il pianeta è in un periodo di massima luminosità ed è visibile al tramonto. Successivamente scomparirà per poi tornare in scena a novembre, prima dell’alba. Perché il 23 settembre e non il 21? Generalmente l’Equinozio di autunno si verifica tra il 21 e il 24 settembre, ...

Lady Chiellini svela il sesso del bebè in arrivo a casa Bonucci : il terzogenito del difensore sarà… : Carolina Bonistalli commentando il post di Martina Maccari svela il sesso del terzogenito di casa Bonucci: il difensore e la moglie aspettano una femmina “E poi arrivi Tu. Amalgama perfetta tra tempesta e quiete. Scissione precisa tra ragione e sentimento. Confidente imparziale di paura e amore. Arrivi al momento giusto, avendo portato pazienza… Avendo rispettato tempi che il cuore non anticipa. Puntuale, brillante, ...

In arrivo il nuovo singolo dei Maneskin prima del nuovo album e del tour : svelati titolo e data d’uscita : Il nuovo singolo dei Maneskin sta per arrivare. Il gruppo di Damiano David ha annunciato l'arrivo di un brano che va ad anticipare il tour nei club che si aprirà con la data zero di Senigallia. È passato poco meno di un anno dalla finale di X Factor 11, nella quale hanno sfiorato la vittoria nella squadra di Manuel Agnelli, ma sono stati i mesi successivi a essere decisivi, quelli nei quali il gruppo ha dimostrato il suo valore con un tour ...

F1 - l’effetto Raikkonen ‘rivoluziona’ la Sauber : quante novità con l’arrivo del finlandese : Il team principal della Sauber-Alfa Romeo ha sottolineato come l’ingaggio di Raikkonen per la prossima stagione abbia già spinto numerosi sponsor a farsi avanti Dalla prossima stagione, la Sauber-Alfa Romeo potrà contare su uno dei tre campioni del mondo presenti in griglia. Kimi Raikkonen infatti lascerà la Ferrari nel 2019, approdando per due stagioni al team svizzero, entusiasta di accogliere il finlandese. Photo4/LaPresse Il ...

Napoli - De Magistris punta sui Bitcoin/ Ultime notizie - in arrivo la deliberà che ne agevolerà l’utilizzo : Napoli, De Magistris punta sui Bitcoin: ecco il nuovo progetto del sindaco partenopeo, in arrivo una delibera per agevolarne l'utilizzo. Le Ultime notizie(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 16:15:00 GMT)

In arrivo aggiornamento 22 per PUBG : novità su ranking e scelta della mappa : Sono in arrivo delle importanti novità per PUBG, abbreviazione di PlayerUnknown's Battlegrounds, che si appresta ad introdurre alcune nuove feature al momento solo su PC molto richieste dai giocatori. Dopo la notizia secondo cui PUBG potrebbe arrivare anche su PS4, nel frattempo arrivano delle conferme ufficiali da parte del team di sviluppo. In particolare, con l'update 22 per PC arrivato in fase di test proprio oggi PUBG riceverà due ...

Meteo - Italia nell'occhio del ciclone : nubifragi in arrivo : Il vortice ciclonico posizionato tra Sardegna e mar Tirreno provocherà forti temporali in diverse zone: ecco dove pioverà

Maltempo in arrivo : allerta gialla della Protezione Civile : Per domani 19 settembre in tutta la Sicilia si attendono temporali. Lo annuncia una nota della Protezione Civile. Forti precipitazioni e grandinate

Pensioni : i costi della quota cento annunciata da Salvini - novità in arrivo per i privati : Il governo continua a studiare le ipotesi di riforma delle Pensioni in vista della legge di Bilancio 2019. Come annunciato dal vicepremier leghista Matteo Salvini nei giorni scorsi a Porta a Porta, nella manovra dovrebbe trovare spazio la soluzione quota 100 a partire da 62 anni: lo ha confermato ieri ad Agora' su Rai Tre il sottosegretario al Lavoro e alle Politiche sociali Claudio Durigon impegnato in questi giorni nel dossier sulla ...

Ferrari sale sull'ibrido - 15 modelli in arrivo. E rivede i target : ... Monza SP 1 e SP 2, rispettivamente monoposto e biposto,, che saranno prodotte in meno di 500 esemplari e avranno prezzi più alti rispetto al passato, in generale, la politica del nuovo piano è di ...

Pensioni : i costi della quota cento annunciata da Salvini - novità in arrivo per i privati : Il governo continua a studiare le ipotesi di riforma delle Pensioni in vista della legge di Bilancio 2019. Come annunciato dal vicepremier leghista Matteo Salvini nei giorni scorsi a Porta a Porta, nella manovra dovrebbe trovare spazio la soluzione quota 100 a partire da 62 anni: lo ha confermato ieri ad Agorà su Rai Tre il sottosegretario al Lavoro e alle Politiche sociali Claudio Durigon impegnato in questi giorni nel dossier sulla previdenza. ...

Dieci nuovi bus extraurbani per la Toscana del sud - altri 60 in arrivo : Doppia inaugurazione di nuovi bus extraurbani Tiemme a Torrita di Siena ed Arezzo. I nuovi 10 mezzi, acquistati sulla base

Allerta Meteo - forti temporali in arrivo al Centro : allerta gialla su 11 Regioni - l’avviso della protezione civile : allerta Meteo – Un’area di instabilità, originatasi sul Mediterraneo occidentale, è in arrivo sull’Italia e interesserà, dalle prossime ore, soprattutto le Regioni centrali italiane e l’Emilia-Romagna. La fase di maltempo apporterà precipitazioni sparse a prevalente carattere temporalesco, che localmente potranno risultare anche di forte intensità. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa ...