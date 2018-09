L’ANGI conquista Parigi | innovazione | giovani e startup

romadailynews

(Di sabato 22 settembre 2018) L’Associazione apre alla Francia con una sedena. Obiettivo: ‘gemellare’ iinnovatori italiani e francesi, promuovendo eccellenze, investimenti, scambio interculturale e dialogo con le istituzioni governative, universitarie e imprenditoriali di Francia e Italia. L’avventura francese di Angi si realizza anche grazie alla partnership con il pépinière/incubateur ‘Why Not Factory’ e al Centro di formazione europeo ‘Esam School del Gruppo IGS’, specializzata in Innovation Management & Finance. Dal lancio delleall’organizzazione di programmi di alta formazione per iche saranno la futura classe dirigente. Dalla realizzazione di Hackathon e progetti di Open Innovation per favorire idee e creatività, all’interazione con gli organi legislativi italiani ed europei su argomenti specifici per definire leggi a promozione ...