La7 | a ‘Non è l’Arena’ Massimo Giletti intervista in esclusiva Jimmy Bennett

(Di sabato 22 settembre 2018) Domani, per la prima puntata della nuova stagione di Non è l’Arena, in onda su La7 alle ore 20.30, sarà ospite in studio, l’attore e musicista rock californiano che ha accusato Asia Argento di averlo molestato sessualmente in una stanza di un hotel in California, quando lui era minorenne.rompe il silenzio e si sottoporrà alle domande del conduttore. L'articolo La7, a ‘Non è l’Arena’in, l’accusatore di Asia Argento per molestie proviene da Il Fatto Quotidiano.