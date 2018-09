La TV che seguiamo | la Musica che ascoltiamo | i film e i giornali | sono tutti prodotti da

Genova - ponte crollato. Salvini : "Seguiamo dalla sala operativa. Grazie a voi che salvate vite" : Genova è distrutta da una tragedia. In pieno agosto, il ponte Morandi è crollato spezzando auto, palazzi e persone."Decine di morti", dice il 118. E il numero di feriti per il momento non si conta ancora. Un pezzo del viadotto Polcevera sulla A10 è crollato per 200 metri e si è portato dietro tutto quello che ha incontrato. E mentre i soccorritori scavano a mani nude nella speranza di salvare vite, minstri e sindaci si recano sul luogo della ...