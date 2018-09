La storia degli Squallor Di notte s' incontravano e dissacravano

USA - Florence potrebbe raggiungere categoria 5 : milioni di americani si preparano ad uno degli uragani più catastrofici della storia [VIDEO] : Tutto il sud-est degli USA e il Medio Atlantico sono in allerta per il potenziale impatto dell’uragano Florence, ora di categoria 4, nella seconda parte di questa settimana. I meteorologi di AccuWeather ritengono che Florence raggiungerà la costa delle Carolina o della Virginia e creerà una seria minaccia per vite e proprietà. Esiste il rischio che Florence si fermi o riduca la sua velocità mentre si avvicina alla costa, il che prolungherebbe ...

Come in un manga - Osaka ha i superpoteri! Serena Williams si inchina : la giapponese fa la storia degli US Open : Naomi Osaka fa la storia degli US Open: Serena Williams sconfitta in finale, la tennista nipponica è la prima atleta giapponese a vincere un torneo Slam Se credete che certe cose accadano solo nei manga giapponesi, beh, sarete costretti a cambiare idea. Sembrava impossibile alla vigilia, ma Naomi Osaka è la nuova campionessa degli US Open. La talentuosa tennista asiatica ha battuto Serena Williams nella finalissima di Flushing Meadows, ...

L'inarrestabile corsa di Wall Street : il rialzo più lungo nella storia degli Usa : Ora l'interrogativo è: quanto potrà durare ancora? Trump ha puntato tutto sull'economia, e critica il suo capo della Fed, Jerome Powell, perché alza il costo del denaro, frenando la crescita e ...

Laxalt e i suoi fratelli : storia degli uruguaiani al Milan : Una tradizione che vanta sia meteore che campioni del mondo, come la coppia Schiaffino-Ghiggia, i due grandi eroi del Maracanazo nel 1950, o come Viudez e Cardacio, arrivati da giovani promesse e ...

I funerali nella Preistoria : alla Valle dei Templi una notte alla scoperta degli antichissimi riti delle sepolture : La morte ha da sempre stimolato nell'uomo la creazione di un insieme di credenze su un mondo altro , soprannaturale, con cui l'essere umano ha stabilito delle "relazioni". Dai resti archeologici è ...

storia degli 80 euro : l’asso calato da Renzi alle Europee 2014 che Di Maio e Salvini difendono : Distanza su questo punto tra il ministro dell’Economia, e i due vicepremier del governo Conte...

LeBron James diventa produttore per raccontare il ruolo degli atleti Nba nella storia americana : L'annuncio della produzione arriva a pochi giorni di distanza da una nuova presa di posizione politica del giocatore che, parlando con la Cnn, ha accusato il presidente Trump di utilizzare lo sport ...

USA - 18 roghi stanno incenerendo la California - costi triplicati dal 2013 ad oggi : potrebbe essere la peggiore stagione degli incendi della sua storia : L’incendio più grande della storia della California ha impiegato solo 11 giorni per incenerire un’area grande quasi quanto Los Angeles ed è solo uno dei molti grandi roghi che potrebbero rendere questa la peggiore stagione degli incendi nella storia dello stato. Circa 14.000 vigili del fuoco, provenienti anche dalla Florida e persino dalla Nuova Zelanda, stanno combattendo contro 18 incendi nel mezzo di un’estate soffocante che ha fatto si che i ...

La storia di Francesca - 28enne biologa marina amica degli squali con il sogno di curare il cancro con lo squalene [FOTO] : 1/6 Foto di Sergio Riccardo ...

Ferragosto 2018 : appuntamento al mulino di Adegliacco fra storia e tradizione - Udine 20 : ... in Via dei Molini 32, Tavagnacco-UD, apre le sue porte per due visite guidate tra storia, scienza e tradizione, alle ore 16.00 e alle 17.30 . I curiosi di ogni età potranno immergersi nella cultura ...

Caso Giuseppe Uva - i giudici : «Le condotte degli imputati non causò la morte» - La Fotostoria : «Non si può individuare con assoluta certezza» che cosa abbia scatenato lo stress che, insieme ad altre concause, avrebbe provocato la morte di Giuseppe Uva,43 anni, già affetto da una grave patologia ...

Sergio Marchionne e la sua storia con la Fiat degli Agnelli : «Dopo la prima laurea in Filosofia mio padre aveva già scelto il colore del taxi che voleva farmi guidare perché diceva che non sarebbe servita a nulla». Sergio Marchionne lo disse ricevendo una laurea honoris causa nel 2007. Non è l’unica battuta dell’uomo dai maglioni scuri («Non vede che è nero?» disse a Massimo Gramellini che gli chiedeva perché indossasse sempre maglioni blu). Pare che Concezio Marchionne, una vita nell’arma dei ...