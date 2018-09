La sfida de La Casa di Carta 3 | parla il creatore Álex Pina | “Abbiamo trovato il motivo

optimaitalia

(Di sabato 22 settembre 2018) Ladi3 sarà lapiù impegnativa in carriera per, che non aveva previsto il rinnovo della sua serie per una terza parte dopo averla concepita come un unicum destinato a terminare col finale della ramesso in scena nell'ultimo episodio della seconda parte (inizialmente trasmessa in Spagna su Antena3 come un'unica stagione e poi suddivisa in due da Netflix per la distribuzione internazionale).Con un finale chiuso come quello de Ladinon è semplice trovare un modo per proseguire il racconto senza farlo diventare più surreale di quanto non sia già stato col racconto della raalla zecca di Stato Spagnola nelle prime due parti.Ilne hato durante la partecipazione a Smart Films, l'innovativo festival del cinema colombiano realizzato via cellulare che si svolge nella città di Bogotá, come riporta il sito locale ...