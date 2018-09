La scuola per diventare forti ai videogiochi

«Ridatemelo - ridatemelo!». Le grida disperate della madre sul corpo del piccolo Martin ucciso dallo scuolabus : «Ridatemelo, ridatemelo!». A mezzogiorno e trentacinque di un normale giovedì, le urla di una donna di 37 anni squarciano la tranquillità di via Pasinato a San Martino di...

Il Milleproroghe è legge : quali provvedimenti per la scuola? Gae - bonus e altro : Il decreto Milleproroghe è stato convertito e approvato dal Senato con 151 voti favorevoli, 93 contrari e 2 astensioni: adesso è legge. Investito da numerose polemiche, vogliamo concentrarci sui provvedimenti legai alla scuola che contiene, e che avevamo già anticipato in un precedente articolo. Scuola e Milleproroghe: cosa cambia? La misura più di rilievo legata alla scuola, contenuta nel Milleproroghe, è sicuramente quella legata alla ...

scuola/ Dispersione - cultura e web : come rispondere alle sfide di Mattarella : Sergio Mattarella, inaugurando il nuovo anno scolastico, ha posto all'attenzione di tutti alcune questioni decisive. Tre sfide che i docenti non possono ignorare. GIANNI MEREGHETTI(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Dati Ocse 2018, tutti i numeri di un paese bloccato, di L. RibolziSCUOLA/ L'unico vero concorso che può far funzionare la proposta Bussetti, di R. Persico

Bambino di 8 anni muore investito da scuolabus/ Ultime notizie Padova : autista indagato per omicidio stradale? : Padova, Bambino di 8 anni muore investito da scuolabus. Ultime notizie, la mamma che era con il piccolo ha subito un malore. Il ragazzino avrebbe fatto tutto da solo(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 21:00:00 GMT)

EDUARDO PER INUOVI regia di Gianfelice Imparato dal 2 al 7 ottobre con i giovani diplomati della scuola Orazio Costa : Gianfelice Imparato dirige al Teatro Niccolini di Firenze INUOVI , i giovani diplomati della Scuola per Attori 'Orazio Costa' della Fondazione Teatro della Toscana, in EDUARDO per INUOVI . Il ...

Vaccini - controlli Nas a scuola : scoperte 55 autocertificazioni false - : Quasi 56mila documenti setacciati in 1.500 istituti scolastici in tutta Italia. I genitori che hanno dichiarato il falso sono stati denunciati

scuola - non men di 600 euro a famiglia per questo inizio di anno scolastico : Quanto costa il ritorno a Scuola? In media 600 euro a famiglia per libri e dizionari, cancelleria e trasporti, con punte di quasi 700 euro al Nord Ovest d'Italia e naturalmente con budget diversi a ...

Sperlonga - scuola senza fondamenta - in manette due imprenditori : N essuna fondamenta, solo una struttura poggiata sul terreno, senza alcun tipo di sostegno che ci si aspetterebbe per un edificio, a maggior ragione se una Scuola destinata a ospitare bambini. E' il ...

Per i bimbi immunodepressi la scuola è terapeutica : Il pediatra, parlando all'AdnKronos Salute, sottolinea come la Sip su questo argomento non faccia partigianeria politica: " Noi siamo solo dalla parte dei bambini ". Ebbene, " la frequenza scolastica ...

Lecco - bimbo violento a scuola : i compagni scioperano/ Aggressioni in classe : le famiglie "situazione grave" : Lecco, bimbo violento a scuola: i compagni scioperano e disertano le lezioni per volere delle loro famiglie esasperate per la situazione delicata. Interviene il sindaco.(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 18:51:00 GMT)

SPERLONGA - scuola SENZA FONDAMENTA : ARRESTATI 2 IMPRENDITORI/ Un’indagine nata nel 2017 : SPERLONGA, SCUOLA SENZA FONDAMENTA: ARRESTATI 2 IMPRENDITORI. Ultime notizie, il colonnelo dei carabinieri della compagnia locale: “Sarebbe crollata sui ragazzi”(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 18:15:00 GMT)

