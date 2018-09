La Pubblica amministrazione italiana ultima in Europa per i tempi di pagamento

Pubblica amministrazione e i 450mila nuovi assunti - speriamo che il governo sia di parola : di Linda Maisto e Francesco Pastore È stato memorabile l’intervento del governatore Vincenzo De Luca, governatore della Campania, alla Festa dell’Unità di Ravenna di qualche giorno fa. Il moderatore dell’evento ha chiesto a De Luca quale fosse stato secondo lui il motivo dell’insuccesso elettorale del Pd alle ultime elezioni politiche e quali fossero le sue proposte per invertire la rotta. Con un’irruenza ed una chiarezza che certo non gli fanno ...

Peggiorano i tempi di pagamento della Pubblica amministrazione : Un passo indietro: in Italia, il tempo medio di pagamento da parte del settore pubblico è cresciuto nell'ultimo anno, passando da 95 a 104 giorni, dice l'ultima edizione l'European Payment Report ...

Difesa : Aeronautica militare - presentato programma 'Innovazione 4.0' - studio innovativo per la Pubblica amministrazione : ...inistero della Difesa e che vede la Forza armata impegnata da tempo, insieme a diverse realtà del mondo accademico, nella ricerca sulle relazioni umane all'interno dell'organizzazione e sui processi ...

Criteri per il riparto di giurisdizione e appalto con Pubblica amministrazione : Cass. sez. un. 27.6.2018 n. 16963 la giurisdizione va determinata sulla base della domanda, e ai fini del relativo riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo rileva non già la prospettazione compiuta dalle parti bensì il petitum sostanziale, il quale deve essere identificato, non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto bensì in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura ...

Pubblica amministrazione : Il Governo approva il Decreto Concretezza : Il Governo M5S - Lega guidato da Giuseppe Conte ha approvato definitivamente il cosiddetto Ddl Concretezza che dovrebbe riformare profondamente la Pubblica Amministrazione italiana dando il via ad una mega campagna di assunzioni da una parte e dall'altra iniziando una lotta senza quartiere contro l'assenteismo e i cosiddetti furbetti del cartellino. Diverse infatti sono le novità introdotte nel testo del Decreto, composto da soli 6 articoli. ...

Pubblica amministrazione - Bongiorno : “Via al decreto concretezza : impronte digitali contro furbetti del cartellino” : Il Governo ha varato il Disegno di Legge contro l’assenteismo e per la semplificazione del ministro della Pubblica amministrazione. Ad illustrarlo alla stampa, a Palazzo Chigi, il ministro Giulia Bongiorno. decreto ‘concretezza‘ che si segnala per l’introduzione del rilevamento di parametri biometrici dei dipendenti e tra questi l’utilizzo delle impronte digitali per riconoscere un dipendente ed evitare che attesti ...

Castelvetrano - Sciacchitano : "Marciume all'interno della Pubblica amministrazione" : ' Annientare il marciume che si annida all'interno della pubblica amministrazione'. E' una delle richieste che Biagio Sciacchitano , dell'associazione Triscina Sabbia d'Oro, ha fatto all'architetto ...

Mafia capitale - Pignatone : ‘Non è il primo problema di Roma. Più gravi corruzione e reati contro Pubblica amministrazione’ : “Non penso che la Mafia sia il primo problema di Roma. Sono i reati contro la pubblica amministrazione e l’economia. Sono le corruzioni, le turbative d’asta, le bancarotte, le frodi multimilionarie. Mafia capitale è solo un tassello di un mosaico molto più grande e complicato”. Parola di Giuseppe Pignatone, il procuratore capo della capitale nel day after della sentenza d’Appello del processo al Monto di Mezzo. I magistrati ...

Pubblica amministrazione - Bonisoli : “Bando 4 mila assunzioni nel 2019. La struttura è anoressica” : “Il ministero dei Beni Culturali è molto piccolo e stiamo ragionando a livello di governo ad una manovra che preveda assunzioni nel settore pubblico che dovrebbero partire a breve. In questo momento la struttura statale italiana è molto sottopeso, siamo a quasi a un livello anoressico”. Così il ministro dei Beni Culturali, Alberto Bonisoli, durante la conferenza stampa per il ritrovamento di un vaso contenente monete d’oro a ...

SPID : entro fine 2018 sarà obbligatorio per accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione : E’ cresciuto il numero di persone che accede ad internet anche in Italia, e sempre più sono i soggetti che si affidano alla rete per la gestione di una moltitudine di aspetti della vita quotidiana, dalla gestione del conto corrente e dei pagamenti ai servizi destinati ai professionisti e cittadini privati. Negli ultimi anni, in particolare, si sta registrando una spinta sempre più importante nella digitalizzazione della Pubblica ...