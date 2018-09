LA GERMANIA CACCIA GLI ITALIANI | “VIA QUELLI SENZA LAVORO” Ultime notizie | disoccupati a

La GERMANIA CACCIA gli italiani : “Se poveri via dal nostro Paese” : La Germania caccia gli italiani: “Se poveri via dal nostro Paese” Nella Germania di Angela Merkel, paladina in Europa dell’accoglienza e dell’integrazione, girano circolari di ben altro tono. E i destinatari non sono i profughi delle guerre africane ma cittadini italiani, ovvero europei. Nelle lettere ufficiali recapitate nelle scorse settimane si ricorda che i cittadini comunitari «hanno libertà di soggiorno nel ...

GERMANIA - mangia 100 piatti di sushi in pochi minuti : il ristorante lo caccia via : Jaroslav Bobrowski, 30enne ex bodybuilder, si è seduto a tavola dopo 20 ore di digiuno: ha mangiato circa 300 pezzi di sushi in un ristorante all-you-can-eat in Baviera. Il suo suo comportamento non è piaciuto per niente al proprietario del locale...Continua a leggere

CHEMNITZ - CACCIA ALLO STRANIERO : SCONTRI NEONAZISTI/ Ultime notizie GERMANIA : ultradestra trionfa in Sassonia : Germania, NEONAZISTI in piazza a CHEMNITZ: SCONTRI con gli antifascisti, estrema destra spaventa il Paese "CACCIA all'immigrato" dopo l'omicidio in Sassonia di un 35enne tedesco(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 20:57:00 GMT)

GERMANIA - centinaia di neonazisti in piazza a Chemnitz : è caccia allo straniero : Proteste a Chemnitz, in Sassonia, dopo l'uccisione di un cittadino tedesco di 35 anni da parte di due profughi: centinaia di neonazisti e hoolingans sono scesi in piazza dando vita ad una vera e propria caccia allo straniero, con aggressioni e slogan xenofobi. Merkel: "Quello che abbiamo visto non ha posto in uno Stato di diritto":Continua a leggere

GERMANIA spaventata dalla caccia allo straniero dei neonazisti. Merkel : "Inaccettabile in uno Stato di diritto" : "Quello che abbiamo visto non ha posto in uno Stato di diritto". Lo ha detto Angela Merkel, citando i tumulti e l'odio, che hanno segnato le manifestazioni dei neonazi, ieri e domenica sera a Chemnitz. Merkel ha difeso l'operato della polizia, "ha fatto quello che ha potuto", ma ha sottolineato di trovare "positivo e importante" che il ministro dell'Interno abbia promesso rinforzi alla Sassonia, in caso di bisogno. Merkel ha anche espresso ...

GERMANIA - accusati di omicidio. E scatta la caccia ai migranti : Tensione in Germania dove l'estrema destra tedesca ha convocato proteste per il secondo giorno consecutivo a Chemnitz, in Sassonia. Tutto è cominciato con la morte di un uomo accoltellato in una rissa. Il 35enne stava cercando di difendere la moglie, molestata da alcuni presenti, quando è stato colpito a morte.A essere indagati per l'omicidio, come riportano alcuni media tedeschi, è un immigrato di nazionalità irachena e un siriano. I due sono ...

F1 - Hamilton ‘caccia’ Rosberg dal podio : richiesta clamorosa di Lewis per il Gp di GERMANIA : Secondo quanto riportato dalla Bild, Hamilton avrebbe chiesto alla FOM di evitare che fosse Rosberg a condurre le interviste sul podio del Gp di Germania Una richiesta davvero sorprendente, figlia della rivalità scoppiata durante la convivenza in Mercedes. Lewis Hamilton e Nico Rosberg non si sono mai amati, il comportamento del britannico in Germania lo conferma. Photo4 / LaPresse Il campione del mondo ha chiesto e ottenuto, secondo ...

Diretta Formula 1/ F1 streaming video SKY qualifiche live : caccia alla pole position! (Gp GERMANIA 2018) : Diretta Formula 1 F1 qualifiche e FP3 live Gp Germania 2018 Hockenheim: la cronaca e i tempi delle due sessioni sulla storica pista tedesca (oggi sabato 21 luglio)(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 14:34:00 GMT)