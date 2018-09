La Cina ha fatto pace con la Chiesa Cattolica

Il tifone Mangkhut ha fatto 25 morti nelle Filippine. Ora è diretto verso la Cina : L'Organizzazione meteorologica mondiale , OMM, ha definito Mangkhut il ciclone tropicale più forte dell'anno in tutto il mondo. Le Filippine vengono colpite spesso da tifoni in questo periodo dell'...

Amnesty : "Da un anno l'ambasciatore è tornato in Egitto - ma la verità su Regeni non è affatto più viCina" : Amnesty International è dal primo giorno al fianco della famiglia di Giulio Regeni nella battaglia per scoprire la verità sulla brutale uccisione del giovane dottorando italiano, ritrovato senza vita il 3 febbraio del 2016. Trascorso un anno dal ripristino delle relazioni diplomatiche fra Italia ed Egitto, Amnesty sottolinea che nessun passo è stato fatto in avanti nella ricerca di verità e giustizia per Regeni:Oggi ...

IN Cina PER L'ANDRONI GIOCATTOLI SIDERMEC SECONDO POSTO E TESTA DELLA CLASSIFICA A PUNTI CON BENFATTO : Ancora un podio al Tour of China I per L'ANDRONI GIOCATTOLI SIDERMEC che guida anche la CLASSIFICA a PUNTI DELLA corsa asiatica. Tutto con Marco BENFATTO che nella sesta tappa DELLA gara cinese , ...

Ascolti TV | Martedì 11 settembre 2018. Una Pallottola nel Cuore parte dal 20.8% - male la Nations League (9.8%). Cala Il Paradiso (10.8%) - Vieni da Me non migliora (10.5%) e Detto Fatto si avviCina (7.7%) : Sergio Assisi, Giorgio Proietti, Francesca Inaudi Nella serata di ieri, Martedì 11 settembre 2018, su Rai1 la prima puntata di Una Pallottola nel Cuore 3 ha conquistato 4.310.000 spettatori pari al 20.8% di share. Su Canale 5 per la Nations League Spagna – Croazia ha raccolto davanti al video 2.183.000 spettatori pari al 9.8% di share. Su Rai2 il film Avengers: Age of Ultron ha interessato 1.266.000 spettatori pari al 6.6% di share. Su ...

F1 - GP Italia 2018 : Sebastian Vettel punta sul fattore Monza per avviCinare Hamilton in classifica : 17. Un numero che molti considerano portatore di sfortuna. Per Sebastian Vettel, invece, appare davvero scintillante. Non eccezionale, ma sicuramente incoraggiante. 17, infatti, sono i punti di distacco in classifica nei confronti di Lewis Hamilton e, per come erano andate le qualifiche del GP del Belgio, potevano essere anche più dei 24 con i quali la gara aveva preso il via. Invece, come ben sappiamo, il tedesco della Ferrari ha vinto di ...

Diletta Leotta sexy in pisCina : il VIDEO che ha fatto impazzire i fan : 1/10 Foto Instagram ...

Bambina immunodepressa in classe con non vacCinati/ Treviso - la madre denuncia : "Non è un fatto ideologico" : Bambina immunodepressa in classe con non vaccinati: i genitori presentano denuncia contro ignoti. Per la madre si tratta di un fatto grave e non solo ideologico.(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 18:30:00 GMT)

Fattori (M5S) contro lo slittamento dell’obbligo vacCinale : “Da madre mi dissocio dai no-vax” : Scontro in Aula al Senato per l'approvazione dello slittamento del divieto di accesso alla scuola dell’infanzia per i bambini non vaccinati, contenuto nel decreto Milleproroghe.Continua a leggere