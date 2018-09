Juve | Allegri LIVE | ' Ronaldo è valore aggiunto | Perin gioca col Bologna'

Juventus - Allegri pronto alla battaglia di Frosinone : “ecco chi giocherà” : Juventus, Massimiliano Allegri ha parlato della trasferta di Frosinone che la squadra bianconera affronterà domani sera Juventus, Massimiliano Allegri mette in allerta i suoi uomini, a Frosinone non sarà una passeggiata. Il tecnico bianconero si appresta a vivere una giornata importante allo stadio Stirpe, alla ricerca dei tre punti. Allegri ha parlato oggi in conferenza stampa, svelando come sempre qualche dettaglio di formazione: ...

Frosinone-Juventus - la conferenza stampa di Allegri LIVE : LIVE 12:08 22 set Ancora, su Dybala centravanti... Possiamo vederlo da centravanti, l'abbiamo già provato l'anno scorso. Paulo è un giocatore tecnico che fa giocare la squadra molto bene. Se c'è ...

Juventus Allegri Frosinone : Juventus, Massimiliano Allegri ha parlato della trasferta di Frosinone che la squadra bianconera affronterà domani sera Juventus, Massimiliano Allegri mette in allerta i suoi uomini, a Frosinone non sarà una passeggiata. Il tecnico bianconero si appresta a vivere una giornata importante allo stadio Stirpe, alla ricerca dei tre punti. Allegri ha parlato oggi in conferenza stampa, svelando come sempre qualche dettaglio di formazione: ...

Ambra Angiolini su Massimiliano Allegri : "Quando la Juve perde non lo chiamo per due giorni" : Ambra Angiolini promette e poi mantiene, per citare una sua memorabile hit che ancora cantiamo ai karaoke. Intervistata da I Lunatici in onda su Radiodue, l'ex stellina di Non è la Rai ha parlato del suo rapporto con l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, scherzando sul fatto che quando la Vecchia Signora perde - un fatto in realtà rarissimo - preferisce non sentirlo per due giorni: Non vado mai allo stadio, ho delle cose ...

Infortunio Douglas Costa - il comunicato della Juventus : brutte notizie per Allegri : Infortunio Douglas Costa, un “doppio” problema fisico per il calciatore della Juventus dopo la gara contro il Valencia “Dopo l’Infortunio rimediato nella gara di Valencia, Douglas Costa è stato sottoposto a esami strumentali che hanno confermato la diagnosi iniziale di un forte trauma contusivo/distorsivo alla caviglia sinistra e una distrazione agli adduttori della coscia destra. Il calciatore ha già iniziato le cure del ...

Verso Frosinone-Juve - Allegri cambia tutto : dentro Perin dal 1' - c’è Dybala : Frosinone-Juve- Dopo la grande notte del Mestalla, la Juventus si prepara al prossimo match di campionato. Sfida apparentemente facile, ma occhio alla grinta e al carattere del Frosinone. Lo sa bene Allegri, il quale predicherà massima concentrazione e attenzione. Saranno tante le novità in vista della sfida di domenica sera. Occhio al turno infrasettimanale: la […] L'articolo Verso Frosinone-Juve, Allegri cambia tutto: dentro Perin dal ...

Juventus - così spaventi l'Europa : Allegri adesso ha una corazzata : Il 13 settembre 1995 a Dortmund, debutto stagionale in Champions, le cose si misero male molto prima che a Valencia. Il Borussia segnò con Moeller già al 1'. La Juve si rimboccò le maniche e ne segnò ...

Juventus - Allegri su Twitter : 'Con sacrificio e spirito di squadra si esce da situazioni complicate' : ... ovviamente, si è parlato tanto dell'espulsione di CR7: "La VAR avrebbe aiutato " ha detto a fine gara Allegri ai microfoni di Sky Sport - Dispiace perchè ora lo perderemo per qualche partita, e ...

Juventus - Allegri : "Spiace perdere Ronaldo - serve VAR in Europa"/ 0-2 sul Valencia : "Vittoria meritata" : Juventus, Allegri: "Spiace perdere Ronaldo, serve VAR in Europa". Ultime notizie, il tecnico bianconero dopo lo 0-2 sul Valencia: "Vittoria meritata".(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 11:48:00 GMT)

L’espulsione di Cristiano Ronaldo “illumina” la Juventus : adesso Allegri chiede la Var in Champions League dopo averla combattuta in Serie A : Nella giornata di ieri è andata in scena la giornata della fase a gironi di Champions League, importante successo della Juventus sul campo del Velencia, decisiva la doppietta di Pjanic su calcio di rigore. Brutto gesto nel primo tempo da parte di Cristiano Ronaldo, il portoghese ha tirato i capelli all’avversario Murillo ed adesso rischia da una a tre giornate di squalifica. Al termine della partita il tecnico della Juventus Allegri ...

Juventus - brutte notizie per Allegri dopo Valencia : le condizioni di Khedira e Douglas Costa : Il club bianconero deve fare i conti con gli infortuni di Khedira e Douglas Costa, usciti anzitempo nel match con il Valencia I tre punti sono in tasca, ma Massimiliano Allegri non può sorridere del tutto dopo la trasferta di Valencia. L’allenatore della Juventus infatti deve fare i conti con gli infortuni di Sami Khedira e Douglas Costa, usciti entrambi anzitempo nel corso del match del Mestalla. AFP/LaPresse Per quanto riguarda le ...

VIDEO / Valencia-Juventus (0-2) : highlights e gol. Allegri esalta la squadra (Champions League) : VIDEO Valencia Juventus (risultato finale 0-2): gli highlights e i gol della partita che si è giocata al Mestalla, decisa dalla doppietta di Miralem Pjanic.(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 09:31:00 GMT)

Champions - Allegri : 'Juve brava ma ha concesso qualcosa. Ronaldo? La Var avrebbe aiutato' : Così Massimiliano Allegri a Sky Sport, dopo la vittoria di Valencia. 'La prova di Bernardeschi? È un giocatore che ha dimostrato di poter giocare a certi livelli. Ero indeciso, perché nell'ultimo ...

Juventus - Allegri : "Sul rosso a Ronaldo la Var avrebbe aiutato" : La Var avrebbe salvato Cristiano Ronaldo. Ne è convinto Massimilano Allegri: se ci fosse stato anche in Champions League l'aiuto tecnologico agli arbitri, il fuoriclasse portoghese non sarebbe stato ...