J-Ax | ' M5S con Salvini è come Sophia Loren fidanzata con un concorrente di Tempation

M5S - il retroscena : l'incontro segreto tra sinistra grillina e Pd. Un segnale alla Lega : Il vertice di Matteo Salvini con Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni non è andato giù al Movimento 5 stelle. Questo triangolo per i grillini è inaccettabile. Così, mentre il centrodestra si incontrava ...

Governo - l'audio di Casalino : 'Al Mef obbediscano o fuori' - M5S : 'Ci remano contro' - Conte : 'Piena fiducia in lui' : La "megavendetta" - Come riportano La Repubblica e Il Giornale , non si tratta di un'intercettazione ma di una vera e propria "dichiarazione di intenti", rilasciato a un interlocutore che non ...

Governo - l'audio di Casalino : 'Al Mef obbediscano o fuori' - M5S : 'Ci remano contro' - Conte : 'Piena fiducia in lui' : La "megavendetta" - Come riportano La Repubblica e Il Giornale , non si tratta di un'intercettazione ma di una vera e propria "dichiarazione di intenti", rilasciato a un interlocutore che non ...

Manovra - Giorgetti “Faremo tutto in 5 anni”/ Ultime notizie : il patto M5S-Lega “contro” Tria : Manovra “Quota 100 e taglio Ires da un miliardo”. Ultime notizie, il ministro dell'economia, Giovanni Tria dice sì, alle richieste di Lega e Movimento 5 Stelle(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 16:20:00 GMT)

M5S - J-Ax vs Sallusti : “Li ho votati ma vederli al governo con Salvini è stato un trauma”. “Sembri un Calenda qualsiasi” : Botta e risposta serrato a Otto e Mezzo (La7) tra il rapper J-Ax e il direttore de Il Giornale, Alessandro Sallusti, sul governo M5s-Lega. L’artista conferma il suo sostegno ai 5 Stelle: “Hanno detto cose di cui il Paese aveva bisogno, si veda la loro battaglia contro l’ingiustizia sociale e contro la corruzione. Però io non vivo la politica come un tifoso e non indosso per sempre la maglia di una squadra. I politici vanno giudicati ogni giorno ...

"C'è chi rema contro" - M5S blinda Casalino : Il Movimento 5 Stelle fa quadrato attorno al portavoce del presidente del Consiglio Rocco Casalino, finito nuovamente al centro delle polemiche dopo la diffusione sulla stampa della registrazione ...

M5S difende Casalino - 'nei ministeri c'è chi rema contro' : Scoppia la polemica dopo la diffusione di un messaggio in cui il portavoce del premier annuncia 'megavendetta' contro i dirigenti del Mef accusati di fare ostruzionismo -

Anticorruzione - Salvini : “Testo su fondazioni condiviso con M5S? C’è - nessun problema a pubblicare contributi” : Nonostante il disegno di legge sull’Anticorruzione resti ancora bloccato a causa dei dissidi tra M5s e Lega sulle norme per rendere pubblici i finanziamenti a partiti, fondazioni politiche e onlus, Matteo Salvini prova a negare lo scontro in atto: “Un testo condiviso con il M5s? C’è, certo. Voglio soltanto evitare di complicare la vita ad associazioni e onlus”, prova a tagliare corto il vicepremier da Atreju. “Se ...

Salvini : "Proposta italiana per Olimpiadi ci sarà. Con M5S firmato contratto di 5 anni - lo rispetto" : Sarebbe stata una vetrina per tutto il mondo. Qualcuno ha avuto paura: ha sbagliato. Io non vivo la politica con paura e non ho perso la speranza. Una proposta olimpica italiana ci sarà. Farò di ...

Il M5S difende Casalino : "Nei ministeri c'è chi rema contro" : "Quello che è stato ripetuto per l'ennesima volta ai giornalisti De Angelis e Salvatori da Rocco Casalino, e che oggi campeggia su tutti i giornali, era la linea del Movimento 5 Stelle detta e ridetta in tutte le salse". La difesa parte da un post pubblicato questa mattina sul Blog delle Stelle. I vertici del Movimento 5 Stelle si schierano compatti al fianco del portavoce del presidente del Consiglio dopo la diffusione della registrazione di un ...

Mef - M5S difende Casalino : nei ministeri c'è chi rema contro : Roma, 22 set., askanews, - 'La linea del Movimento cinquestelle non è mai cambiata': si intitola così il post, pubblicato sul blog ufficiale di M5s, in cui i Cinquestelle difendono Rocco Casalino, ...

Casalino - polemiche sull’audio : “Pronti a megavendetta contro i tecnici del Mef”. Pd e Fi : “Vada via”. M5S : “E’ nostra linea” : Meno di due minuti di audio diffuso via Whatsapp in cui il portavoce del premier Giuseppe Conte parla di “una megavendetta” contro i tecnici del Mef se non si dovessero trovare i soldi per il reddito di cittadinanza. E’ polemica per le parole di Rocco Casalino per la registrazione diffusa da Repubblica in cui lo si sente rivolgersi ad alcuni giornalisti e spiegare la linea del Movimento 5 stelle sui tecnici del ministero ...

CASALINO - AUDIO CHOC : "FAREMO FUORI PEZZI DI M***A DEL MEF"/ Ultime notizie video - M5S : "Ci remano contro" : CASALINO, AUDIO CHOC “Al Mef obbediscano o li facciamo FUORI”. Ultime notizie, il portavoce del presidente del consiglio se la prende col ministro Tria e il suo staff (Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 11:35:00 GMT)

M5S con Casalino : ci remano contro : 11.08 "La linea del Movimento Cinquestelle non è mai cambiata":così il post sul blog ufficiale di M5S, in cui i Cinquestelle difendono Rocco Casalino,portavoce del presidente del Consiglio, dopo le polemiche e le richieste di dimissioni giunte dall'opposizione per la diffusione della registrazione in cui Casalino annunciava una "megavendetta" contro i dirigenti del Mef accusati di fare ostruzionismo. "Siamo assolutamente convinti che nei ...