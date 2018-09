J-AX a Sallusti | “Ho votato i 5 Stelle | ma vederli con Salvini è stato un trauma”

blogitalia.news

(Di sabato 22 settembre 2018) J-Ax vs: “Li ho votati maal governo conun. “Sembri un Calenda qualsiasi” Botta e risposta serrato a Otto e Mezzo (La7) tra il rapper J-Ax e il direttore de Il Giornale, Alessandro, sul governo M5s-Lega. L’artista conferma il suo sostegno ai 5: “Hanno detto cose di cui il Paese aveva bisogno, si veda la loro battaglia contro l’ingiustizia sociale e contro la corruzione. Però io non vivo la politica come un tifoso e non indosso per sempre la maglia di una squadra. I politici vanno giudicati ogni giorno per il loro operato e quando ci deludono, vanno mandati via a calci nel culo. Certo,al governo conun trauma, ècome svegliarsi e scoprire che Sophia Loren s’è fidanzata con un concorrente di Tempation Island”. “Mi spiace che J-Ax non riconosca chelo ha scavalcato” – replica– “perché ...