IVAN ZAYTSEV | ZAR INDISCUSSO DELL' ITALVOLLEY Video | per i suoi fan è nato il canale

IVAN ZAYTSEV - Zar indiscusso dell’Italvolley/ Video : super-prestazione con la Finlandia - ora la sua Russia : Ivan Zaytsev, Zar indiscusso dell’Italvolley. Video: super-prestazione con la Finlandia, ora la sua Russia. Continua il torneo da favolava del pallavolista azzurro(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 12:23:00 GMT)

Italvolley - IVAN ZAYTSEV festeggia... con un gol! Pallone calciato in tribuna tra i tifosi : L'Italvolley dà spettacolo e Ivan Zaytsev non è da meno. In partita - nel 3-0 alla Finlandia per la sesta vittoria di fila - come nel post, regalando il Pallone della vittoria ai suoi tifosi, accorsi ...

VIDEO IVAN ZAYTSEV sfiora il record del mondo al servizio! Sassata da 131 km/h ai Mondiali - vicino al suo primato. Le battute dello Zar : Ivan Zaytsev è il migliore battitore in circolazione a livello internazionale, lo Zar detiene il record del mondo per il servizio più veloce grazie alla legnata da 134 km/h scaraventata contro la Serbia in un match di Nations League disputato quest’estate. Con quella Sassata l’opposto della nostra Nazionale era riuscito a demolire il suo precedente primato (127 km/h alle Olimpiadi di Rio 2016) ma ovviamente il quasi 30enne non si ...

Mondiali di Volley 2018 – Chi è la moglie e manager di IVAN Zaytsev? Ecco la bella Ashling Cara Sirocchi [GALLERY] : Ashling Cara Sirocchi è la bellissima moglie di Ivan Zaytsev, lo schiacciatore protagonista con l’Italia ai Mondiali di Volley 2018 bella, bionda e moglie di Ivan Zaytsev. Lo schiacciatore della Nazionale Italiana, attualmente impegnato ai Mondiali di Volley 2018, vanta una compagna mozzafiato. Lei è Ashling Cara Sirocchi ed oltre ad essere la madre dei due figli del pallavolista, Sasha (di 4 anni) e Sienna (di pochi mesi), è la manager ...

Volley - Mondiali 2018 : le statistiche della prima fase. IVAN ZAYTSEV miglior battitore e miglior attaccante! Wallace cannoniere : Si è conclusa la prima fase dei Mondiali 2018 di Volley maschile che si stanno disputando in Italia e in Bulgaria, è arrivato il momento giusto per dare uno sguardo alle statistiche della rassegna iridata. miglior MARCATORE – Il brasiliano Wallace De Souza e il cinese Chuan Jiang dividono il primato con 87 punti, i due opposti sono tallonati dal cubano Miguel Gutierrez (86) ma subito dietro ci sono anche il nostro Ivan Zaytsev (83) e lo ...

Lo “zar” IVAN ZAYTSEV fa partire il geyser sound e il pubblico lo segue : la gioia dopo la quinta vittoria dell’Italvolley : dopo la vittoria per 3 a 1 contro la Slovenia ai Mondiali di volley, lo “zar” Ivan Zaytsev ha guidato il geyser sound, il particolare tifo che riproduce il rumore dei geyser e che ha reso l’Islanda famosa in tutto il mondo. I giocatori al centro del campo hanno dato il via alla coreografia e il pubblico del Mandela Forum di Firenze li ha seguiti con entusiasmo. L'articolo Lo “zar” Ivan Zaytsev fa partire il geyser ...

Volley - Mondiali 2018 : verso Italia-Slovenia. IVAN ZAYTSEV : “Sfida fondamentale per il cammino”. Giannelli : “Sono un’ottima squadra” : Vigilia caldissima per l’Italia verso la sfida alla Slovenia che domani sera (ore 21.15) chiude la prima fase dei Mondiali 2018 di Volley maschile. La nostra Nazionale scenderà in campo al Mandela Forum per andare a caccia della quinta vittoria consecutiva, fondamentale per il prosieguo della nostra rassegna iridata visto che tutti i risultati si portano nella seconda fase. Gli azzurri sono dunque chiamati a una prova di lusso contro la ...

Volley - Mondiali 2018 : IVAN ZAYTSEV miglior opposto - primo per gli ace! Tutte le classifiche : L‘Italia non si ferma più ai Mondiali 2018 di Volley maschile, travolge anche la Repubblica Dominicana e si conferma in testa alla Pool A quando manca solo la sfida alla Slovenia per chiudere la prima fase della rassegna iridata. Per il momento tutto relativamente facile per la nostra Nazionale e i numeri sono tutti dalla nostra come confermano le statistiche ufficiali. Ivan Zaytsev è in testa alla classifica degli ace realizzati. ...

Volley - Mondiali 2018 : l’Italia vola con la diagonale. Simone Giannelli - leoncino dalle mani fatate. IVAN ZAYTSEV attacca con l’88%. Belgio travolto - si vola : Le percentuali esibite ieri da Ivan Zaytsev sono semplicemente state surreali e imbarazzanti, lo Zar ha confezionato una delle migliori prestazioni in assoluto con la maglia azzurra e ha letteralmente surclassato il Belgio a suon di sassate, il suo braccio era letteralmente infuocato e colpiva sempre il pallone in maniera violenta, con una potenza inaudita grazie alla quale ha annichilito i Red Dragons. Il nostro opposto ha chiuso ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Belgio 3-0. IVAN ZAYTSEV : “Tutto è andato bene - la vittoria premia gli sforzi”. Blengini : “Pensiamo una partita alla volta” : L’Italia ha letteralmente surclassato il Belgio con un roboante 3-0 ai Mondiali 2018 di Volley maschile. Una vittoria fondamentale per la nostra Nazionale che ha travolto i Red Dragons e ha così infilato il secondo successo nella rassegna iridata, fondamentale per nutrire delle serie ambizioni di accedere alla Final Six. Gli azzurri hanno giocato una partita splendida, sugli scudi soprattutto Ivan Zaytsev con un irreale 88% in attacco da ...

VIDEO IVAN ZAYTSEV sfida Cristiano Ronaldo sul canale olimpico : “Chi tira più forte un pallone?”. Il duello stellare si farà? : Ivan Zaytsev ha ufficialmente sfidato Cristiano Ronaldo a chi tira più violentemente e velocemente un pallone. Lo Zar aveva già dichiarato qualche settimana fa sui social il suo desiderio di fronteggiare CR7, ora l’opposto della nostra Nazionale attualmente impegnato ai Mondiali 2018 di volley maschile ha lanciato il guanto al celeberrimo calciatore attraverso il profilo Olympic Channel, l’account ufficiale delle Olimpiadi: dunque si ...

Volley - Mondiali 2018 : verso Italia-Belgio. Chicco Blengini : “Ci hanno eliminati agli Europei - non dimentico”. IVAN ZAYTSEV : “Avversario difficile” : Giornata di vigilia per l’Italia che domani sera (ore 21.15) scenderà in campo al Mandela Forum di Firenze per affrontare il Belgio nella seconda partita dei Mondiali 2018 di Volley maschile. Momento subito importante per la nostra Nazionale che se la dovrà vedere contro i solidi Red Dragons di Andrea Anastasi, formazione che può crearci qualche grattacapo e che lo scorso anno ci eliminò ai quarti di finale degli Europei (ma noi non ...