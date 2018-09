Italvolley | Ivan Zaytsev festeggia con un gol! Pallone calciato in tribuna tra i tifosi

sport.sky

: #Ivan Zaytsev dopo la 6° vittoria dell'#Italvolley: 'Una figata il pubblico del Forum' - Corriere dell'Umbria - CorriereUmbria : #Ivan Zaytsev dopo la 6° vittoria dell'#Italvolley: 'Una figata il pubblico del Forum' - Corriere dell'Umbria - whamzyns : Vedere dal vivo l’Italvolley è stato pazzesco! Osmany, Gian e Ivan non si sono fermati in compenso sono riuscita a… - Scugnizzella91 : MA CHE PARTITA HAN FATTO JUANTOARENA, IVAN E GIANNELLI?! MONSTER! DAJEEEEE ???????????? #ItaliaFinlandia #Italvolley -

(Di sabato 22 settembre 2018) L'dà spettacolo enon è da meno. In partita - nel 3-0 alla Finlandia per la sesta vittoria di fila - come nel post, regalando ildella vittoria ai suoi, accorsi ...