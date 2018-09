Italia sì | chi deve fare molta attenzione a Marco Liorni | la bomba di Maurizio Costanzo

Tiro con l’Arco – Campionati Europei 3D - l’Italia chiude al primo posto nel medagliere : La Nazionale italiana chiude con 10 podi totali, distaccando di molto i padroni di casa della Svezia e della Danimarca L’Italia conquista in totale dieci medaglie ai Campionati Europei 3D di Goteborg. Ieri il primo bronzo a squadre, oggi sono arrivati 4 ori, 2 argenti e altri 3 bronzi che valgono il primo posto nel medagliere con 10 podi totali che distaccano di molto i padroni di casa della Svezia (2 ori e 1 bronzo) e la Danimarca ...

Trial delle Nazioni - l’Italia brilla nelle Qualifiche di Sokolov : terza la squadra maschile e quarta quella femminile : L’Italia è terza con la squadra maschile, quarta con la formazione femminile La Maglia Azzurra ha dato riscontri positivi nelle Qualifiche del Trial delle Nazioni, andate in scena oggi a Sokolov, in Repubblica Ceca. Due i piloti impegnati per ogni squadra. Gli azzurri Matteo Grattarola (Montesa)e Luca Petrella (TRRS) si sono cimentati nella qualifica maschile, riuscendo a centrare un’ottima terza posizione alle spalle di Giappone e ...

Subito quota 100 e reddito di cittadinanza Pensioni : ipotesi 36 anni di contributi BankItalia : debito a rischio sostenibilità : Salvini la spunta sul decreto migranti e sicurezza, in consiglio senza modifiche. Avanti su pensioni a 62 anni e flat tax, niente taglio Irap. Pil rivisto al rialzo

Radio tedesca : "Gli Italiani senza lavoro rischiano l'espulsione dalla Germania" : Molti italiani che vivono in Germania e che non hanno un lavoro rischiano di essere espatriati se entro poche settimane non trovano un'altra occupazione. Secondo Cosmo, la trasmissione in italiano di Radio Colonia, sono almeno un centinaio, soprattutto nel Nord Reno-Westfalia, le persone cui è stata intimata - a voce o per iscritto - questa minaccia di espatrio. Immediata la reazione del ministero degli Esteri: "Se fosse vero sarebbe ...

Via da Germania - rischio Italiani poveri : ANSA, - ROMA, 22 SET - "Se fosse vero, l'atteggiamento della Germania sarebbe molto grave e andrebbe a colpire l'essenza stessa della Ue". Così il Sottosegretario agli Esteri, Ricardo Merlo, in ...

Motonautica - Servizi Fondiari vince 2a gara del Gp Italia a Chioggia : Seconda giornata di gare a Chioggia per il 'Gran Premio d'Italia- Trofeo Gasbeton ', organizzato dall'Associazione Motonautica Venezia di Giampaolo Montavoci e valido per il campionato del mondo Uim e campionato Italiano Fim. In gara 2 della classe 3D Uim è partita subito alla grande la coppia Carpitella-Bacchi su Gasbeton, seguita da Serafino Barlesi e Alessandro Barone su Servizi ...

Manovra - avanti su quota 100 e reddito Si partirà con i pensionati : 780 euro BankItalia : debito rischio insostenibilità : Salvini la spunta sul decreto migranti e sicurezza, in consiglio senza modifiche. avanti su pensioni a 62 anni e flat tax, niente taglio Irap. Pil rivisto al rialzo

Visco - BankItalia - richiama il Governo : attenzione al deficit pubblico : ... tanto più rapida quanto più contenuta la differenza tra onere per interessi e crescita nominale dell'economia e più ampio l'avanzo di bilancio al netto della spesa per interessi. Investimenti ...

Pavia - a 109 anni chiede il conto alla Banca d'Italia : "Certificati di debito del 1887 mai pagati" : Presentato il ricorso al giudice di pace: secondo i calcoli dei suoi legali, tra interessi e rivalutazioni varie le spettano 87mila euro

Olimpiadi 2026 - Salvini non si arrende : “farò di tutto per organizzare i Giochi in Italia” : Il Ministro dell’Interno ha confermato di voler portare in Italia le Olimpiadi Invernali del 2026 “A me piaceva l’idea di un’Olimpiade italiana, un’olimpiade di tutte le Alpi e le Dolomiti… ma qualcuno ha avuto paura… non ho perso la speranza, una proposta olimpica italiana ci sarà. Io farò di tutto per fare le Olimpiadi invernali in Italia…“. Lo ha detto Matteo Salvini ospite di ...

"Ci sarà una proposta Italiana per i Giochi del 2026"" : Sulla vicenda Giochi 2026 'a me piaceva l'idea di una olimpiade italiana, di tutte le Alpi, che partisse in Piemonte e arrivasse in Veneto. Sarebbe stata una vetrina per tutto il mondo. Qualcuno ha avuto paura: ha sbagliato. Io non vivo la politica con paura e non ho perso la speranza. Una proposta olimpica italiana ci sarà. Farò di tutto perché queste olimpiadi italiane ci ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Russia - la battaglia campale. Azzurri - fate vedere chi siete! Due set per la Final Six - una vittoria per ruggire da padroni : Italia-Russia non è mai una partita banale, non è mai un incontro fine a se stesso, è una battaglia sportiva che va oltre il Volley, un confronto sempre avvincente e appassionante tra due grandi scuole. Da una parte l’Armata invincibile, la corazzata che ha sempre fatto paura a tutti, che ha vinto in lungo e in largo tra Europei e Olimpiadi ma che non si è mai imposta in un Mondiale. Dall’altra gli Azzurri che sognano ...

BankItalia - Visco : 'Il rapporto debito/Pil rischia di diventare insostenibile' : Per questo motivo, secondo Visco, è necessaria "un'efficace politica di investimenti che riesca a portare l'economia su un più elevato sentiero di crescita". "Nelle attuali condizioni della finanza ...

Fico : "Orban è contro gli interessi dell'ItaliaNo al condono - comunque lo si chiami" : Alla festa di Mdp-Leu a Roma, il presidente della Camera non concorda con Salvini: "I paesi di Visegrad e Orban non fanno gli interessi degli italiani perché se non vuoi accogliere gli immigrati che arrivano in Italia costruisci un'Europa chiusa ed egoista". Poi rilancia su conflitto d'interessi e tetti pubblicitari in tv.