Iran | attentato alla parata | Alcuni civili sono morti

Iran - attentato a parata militare : 8.24 Diverse persone sono rimaste uccise e alcune ferite in un attentato terroristico contro una parata militare nella città sud-occidentale Iraniana di Ahwaz. Lo ha riferito la televisione di Stato, citata dalla Reuters. L'attacco, che ha preso di mira una parata in occasione della Giornata Nazionale delle Forze Armate, è stato condotto da un "gruppo" di assalitori sconosciuti, ha aggiunto la televisione provocando "alcuni morti e feriti".

Crollo ponte - pm Cozzi : delIrante ipotesi attentato - non c'è alcuna evidenza : Il procuratore capo di Genova, Francesco Cozzi, ha smentito l'ipotesi di un attentato dietro al Crollo del ponte Morandi. "Sulla base degli elementi noti e conosciuti non ci sono evidenze di esplosioni, né sono state trovate tracce di bombole di acetilene. Si parla di lampi e di fulmini ma non di esplosioni. Valutiamo tutto ma non le ipotesi deliranti e fantasiose", ha detto Cozzi.

Crollo ponte Genova - procura : attentato? “Ipotesi delIranti” : “Sulla base degli elementi noti e conosciuti non ci sono evidenze di esplosioni, ne’ sono state trovate tracce di bombole di acetilene. Si parla di lampi e di fulmini ma non di esplosioni. Valutiamo tutto ma non le ipotesi deliranti e fantasiose. Dovremmo prendere in considerazione fattori eccezionali, in grado da soli di determinare un evento. Questo lo dice il codice penale. Se c’e’ un bombardamento aereo, non importa ...

Sparatoria Chicago - Sanzione Usa-Iran - sud Sudan - attentato a Maduro : Sul Paese più giovane del mondo, nato da un referendum infatti dal 2011, interviene la Presidente di MSF Italia, Claudia Lodesani, e Aly Verjee, ricercatore presso l'US Institute of Peace, che ...