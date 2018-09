Iran | attacco alla parata militare Ultime notizie | 10 morti | anche un giornalista

Iran : attacco a parata - 10 morti e 21 feriti nuovo bilancio : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Iran - 8 morti e 20 feriti in un attacco durante una parata militare - : L'assalto è avvenuto nella città di Ahvaz, in Iran occidentale. Secondo i media locali gli assalitori sarebbero sostenitori dello Stato islamico

Attacco Iran contro dissidenti curdi - 9 morti :

Siria - Trump avverte Assad - Russia e Iran con un tweet : «Attacco sconsiderato - non lasciate che accada» : Donald Trump mette in guardia Bashar al Assad contro un «Attacco sconsiderato» a Idlib. In un tweet scritto nella notte, il presidente degli Stati Uniti avverte: «Il presidente...

Dietro l'attacco a freddo all'Iran - il patto di Helsinki fra Trump e Putin : Non è il solito "cinguettio" al veleno. Un attacco a freddo all'odiato Iran. Nell'ultima, in ordine di tempo, sparata mediatica di Donald Trump contro il regime di Teheran e il presidente "riformatore" Hassan Rouhani, c'è molto di più. C'è il "patto di Helsinki" tra il presidente Usa e il suo omologo russo: Vladimir Putin. Il capo della Casa Bianca avverte il presidente iraniano di stare "attento" a minacciare gli ...

In Iran uccisi 11 militari in attacco di ribelli - : Nella città Iraniana di Marivan a seguito di un attacco terroristico sono rimasti uccisi 11 soldati Iraniani, segnala l'agenzia di stampa locale IRNA. Si osserva che altre otto persone sono rimaste ...