Ira Trump su Rosenstein | sradicare fetore

In Iraq una calda estate post elettorale - Trump dichiara : 'L'invasione fu un errore' : Durante un'intervista al quotidiano online The Hill, il presidente statunitense Donald Trump ha usato parole durissime per criticare la decisione dell'allora inquilino della Casa Bianca George W. Bush di invadere Iraq e Afghanistan, arrivando a definirla il peggior errore della storia statunitense. I costi dell'intervento nei due paesi ammonterebbero, secondo Trump, a 7 trilioni di dollari, oltre alla distruzione di milioni di vite umane. Queste ...

Trump : "Invadere Iraq e Afghanistan è stato il peggior errore degli Usa" : 'Non dovevamo invadere l' Afghanistan e l' Iraq '. Sono queste le parole affermate da un rammaricato Donald Trump in un'intervista rilasciata oggi dal quotidiano online The Hill . L'attuale presidente ...

Jack Ma risponde a guerra dazi di Trump : Alibaba ritIra promessa di 1 milioni posti lavoro negli Usa : La guerra sui dazi innescata dal presidente statunitense Donald Trump fa cambiare i programmi di Alibaba. Il colosso cinese dell'e-commerce non ha più in programma di creare un milione di posti di ...

Dazi - Alibaba gIra le spalle a Trump : ANSA, - WASHINGTON, 19 SET - Alibaba, il colosso dell'e-commerce cinese, non ha più in programma di creare un milione di posti di lavoro negli Stati Uniti, come il suo fondatore Jack Ma aveva ...

Russiagate - Paul Manafort si dichiara colpevole di cospIrazione contro gli Stati Uniti. Casa Bianca : “Nessun legame con Trump” : Paul Manafort, l’ex capo della campagna elettorale di Donald Trump, si è formalmente dichiarato colpevole oggi in tribunale per due capi di imputazione: cospirazione contro gli Stati Uniti e cospirazione per ostacolare la giustizia. Ha così raggiunto un accordo con il procuratore del Russiagate Robert Mueller: accordo che “non ha nulla a che fare con il presidente o con la sua vittoriosa campagna presidenziale del 2016”, sostiene la ...

Guai per Trump : Manafort si dichiara colpevole di cospIrazione contro gli Usa : L'ex capo della campagna elettorale di Trump, Paul Manafort, si dichiara colpevole per cospirazione contro gli Stati Uniti e per ostruzione alla giustizia. Sull'ex collaboratore del presidente Trump ...

11 settembre - Trump : l'America non si arrenderà mai alla tIrannia : Shanksville, askanews, - "Questo campo, ora, è un monumento all'audacia americana. Questo monumento è ora un messaggio al mondo: 'l'America non si arrenderà mai alla tirannia". Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha parlato a una delle celebrazioni delle vittime dell'11 settembre del 2001.Trump, ...

Onu - ispettori in Italia a difesa di rom e migranti : Ira Salvini/ Bachelet contro i populismi : da Kurz a Trump : Onu: "violenza e razzismo in Italia, invieremo team". L'allarme verso migranti, Rom e persone di discendenza africana, immediata la replica di Salvini che smentisce.(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 16:13:00 GMT)

Trump 'Apple torni a produrre negli Stati Uniti - altrimenti i prezzi salIranno' : Il danno, aveva spiegato il colosso di Cupertino, che è l'azienda con la più grande capitalizzazione al mondo, sarà tutto per le tasche dei consumatori americani visto che salirebbero inevitabilmente ...

Siria - vertice Russia-Iran-Turchia a Teheran/ Ultime notizie - su Idlib si gioca il Medio Oriente : e Trump.. : Guerra Siria, Ultime notizie: vertice oggi tra Iran, Russia e Turchia a Teheran. Si decide il futuro del Medio Oriente, con Trump che chiede a Putin ed Erdogan di sfilarsi da Assad(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 11:22:00 GMT)

Iran - Trump : possibile incontro Rouhani : 23.15 Il presidente americano Trump giudica "possibile" un incontro con il suo omologo Iraniano, Hassan Rouhani, durante l'Assemblea Generale dell'Onu che sarà nel vivo dal 24 settembre prossimo. Lo ha detto lo stesso Trump parlando dallo Studio Ovale della Casa Bianca, dove ha accolto l'emiro del Kuwait.