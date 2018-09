iPhone XS Max fare screenshot

L'iPhone più costoso del mondo è arrivato! Ecco il nostro unboxing - XS Max - : Anche tu? 50 50 1316 votanti In Italia quest'anno abbiamo un triste primato: gli iPhone con il prezzo più alto al mondo li abbiamo noi. Quest'iPhone XS Max da 256GB costa la bellezza di quasi 1700 ...

iPhone XS e iPhone XS Max nessun tasto home - nessun problema ! : iPhone XS e iPhone XS Max come usare il multitasking, fare uno screenshot o semplicemente "home" sui nuovi telefoni Apple ! Cose che devi sapere se hai il nuovo iPhone 2018

Quanto sono resistenti iPhone XS e XS Max? Inequivocabile drop-test in video : Apple non ha dubbi sulla qualità costruttiva di iPhone XS e XS Max, che si contraddistinguerebbero dalla precedente generazione per alcuni accorgimenti di natura pratica in grado di fare la differenza in termini di durevolezza e resistenza. Sarà realmente così? Sappiamo bene la mela morsicata Quanto sia brava nell'attività di marketing, e quindi nello sponsorizzare i propri prodotti: nella vita quotidiana questi nuovi dispositivi riusciranno per ...

Quanto dura la batteria su iPhone XS e iPhone XS Max : durata della batteria come si ricarica con la modalità Fast Charge e come fare la carica della batteria wireless. Tutti i segreti per caricare correttamente e far durare a lungo la batteria iPhone XS.

Ecco i nuovi iPhone appena arrivati sugli scaffali : caratteristiche e novità dei modelli Xs e Xs Max : Da venerdì mattina, anche in Italia, è possibile acquistare i nuovi iPhone Xs e Xs Max. Per l’occasione lo store Apple di piazza Liberty a Milano ha aperto le porte al pubblico già a partire dalle 8 e i primi clienti hanno così potuto vedere per la prima volta dal vivo i nuovi modelli presentati dall’azienda di Cupertino. Anche se il sistema di pre-ordine online ha evitato che si creassero lunghe code all’esterno, c’è chi, come ...

Le offerte Tre per acquistare iPhone XS e XS Max in abbonamento : Dopo il lancio dei due nuovi giganti di casa Apple, iPhone Xs e Xs Max, anche l’operatore Tre parte con la sua campagna di offerte dedicate ai dispositivi con pagamento rateizzato. Offerta Free Power L’offerta Free Power propone 60 GB, minuti illimitati e 6 mesi di Apple Music e include smartphone, piano tariffario ed assicurazione Kasko in un unico canone mensile (vincolo 30 mensilità) che varia a seconda dello smartphone. Eccola ...

iPhone XS e XS Max - cosa dicono le prime recensioni : Come ogni anno, il keynote di presentazione dei nuovi iPhone è uno degli eventi chiave per gli appassionati di tecnologia: secondo una ricerca di Idealo, i consumatori italiani avrebbero aspettato l’arrivo dei nuovi iPhone XS e XS Max per decidere se acquistare o meno un nuovo smartphone, incidendo per il 132% sulle loro intenzioni di acquisto – nel bene o nel male – e confermando lo status di oggetto di riferimento per il mondo degli ...

Ciao Android - iPhone XS Max e XS sono i telefoni più veloci al mondo - : ... distanziando i top di gamma Android più potenti, con una sola eccezione Ancora una volta gli iPhone sono gli smartphone più veloci al mondo, lo dimostrano i primi benchmark iPhone XS Max e XS ...

iPhone XS E XS MAX/ Offerte Vodafone - TIM - Tre : All-In Power e Free Power - dettagli promo e costi : Scopriamo in dettaglio, cosa offriranno Vodafone, Tre, Wind e TIM per l'acquisto rateizzato dei nuovi IPHONE Xs e IPHONE Xs Max, i nuovi melafonini di Apple.(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 17:51:00 GMT)

iPhone Xs Max - primo contatto : è grande ma non in modo esagerato. Qualità costruttiva al top : iPhone Xs Max è nelle nostre mani da qualche ora. Oggi il debutto ufficiale sul mercato italiano, assieme al fratello minore Xs e ad Apple Watch Serie 4. Per acquistarlo si parte da 1.289 euro per la variante base da 64 GB di memoria, esattamente quella in nostro possesso. Abbiamo deciso di mostrarvelo nella nuova colorazione Gold, dal forte impatto visivo, che si adatta bene sia al pubblico maschile che a quello femminile. Entriamo subito nel ...

iPhone Xs e Xs Max. Ecco i prezzi dei nuovi iPhone - disponibili da oggi in Italia : Abbiamo già parlato della nuova generazione di iPhone, protagonisti principali di una conferenza organizzata lo scorso 12 settembre presso lo Steve Jobs Theater dell’Apple Park di Cupertino, che ha permesso di conoscere i tre nuovi modelli realizzati dall’azienda, compresi tutti i dettagli relativi al design e le caratteristiche tecniche. La nuova generazione di melafonini è composta da tre diversi modelli chiamati rispettivamente ...

Senza pari il prezzo iPhone XS con Tre Italia : il saltissimo iPhone XS Max meno costoso a rate : Conviene acquistare un iPhone XS con Tre Italia più che con altri operatori mobili Italiani? Lo stesso discorso vale anche per l'iPhone XS Max? Dopo aver esaminato, insieme ai nostri lettori i prezzi dei melafonini nuovi di zecca con Vodafone e TIM, non poteva di certo mancare all'appello il vettore che si distingue sempre per le sue proposte a rate davvero vantaggiose e a dire la verità, anche in quest'ultima parte del 2018, il brand non si ...

Quanto dura la batteria dell'iPhone Xs e iPhone Xs Max? : 21 Settembre 2018 - Gli iPhone Xs preordinati nelle giornate immediatamente successive alla presentazione ufficiale di Apple del 12 settembre 2018 sono pronti ad essere distribuiti in tutto il mondo. Tra le tante curiosità che hanno gli utenti che hanno acquistato il nuovo top di gamma di Cupertino una è tra le più ricorrenti: Quanto dura la batteria dell'iPhone Xs? Da sempre la durata ...

Dimensione Batteria iPhone Xs - Xs Max e iPhone Xr in mAh : iPhone Xs, iPhone Xs Max e iPhone Xr sono ufficiali ma come sempre Apple nasconde parte delle caratteristiche tecniche tra cui la reale Dimensione delle batterie. Noi vi sveliamo i mAh esatti Dimensione Batteria iPhone Xs, Xs Max e iPhone Xr in mAh Apple è solita non svelare mai ogni aspetto dei suoi dispositivi e la Dimensione […]