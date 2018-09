iPhone XS e XS Max | cosa dicono le prime recensioni

Ciao Android - iPhone XS Max e XS sono i telefoni più veloci al mondo - : ... distanziando i top di gamma Android più potenti, con una sola eccezione Ancora una volta gli iPhone sono gli smartphone più veloci al mondo, lo dimostrano i primi benchmark iPhone XS Max e XS ...

iPhone Xs Max - primo contatto : è grande ma non in modo esagerato. Qualità costruttiva al top : iPhone Xs Max è nelle nostre mani da qualche ora. Oggi il debutto ufficiale sul mercato italiano, assieme al fratello minore Xs e ad Apple Watch Serie 4. Per acquistarlo si parte da 1.289 euro per la variante base da 64 GB di memoria, esattamente quella in nostro possesso. Abbiamo deciso di mostrarvelo nella nuova colorazione Gold, dal forte impatto visivo, che si adatta bene sia al pubblico maschile che a quello femminile. Entriamo subito nel ...

iPhone Xs e Xs Max. Ecco i prezzi dei nuovi iPhone - disponibili da oggi in Italia : Abbiamo già parlato della nuova generazione di iPhone, protagonisti principali di una conferenza organizzata lo scorso 12 settembre presso lo Steve Jobs Theater dell’Apple Park di Cupertino, che ha permesso di conoscere i tre nuovi modelli realizzati dall’azienda, compresi tutti i dettagli relativi al design e le caratteristiche tecniche. La nuova generazione di melafonini è composta da tre diversi modelli chiamati rispettivamente ...

Senza pari il prezzo iPhone XS con Tre Italia : il saltissimo iPhone XS Max meno costoso a rate : Conviene acquistare un iPhone XS con Tre Italia più che con altri operatori mobili Italiani? Lo stesso discorso vale anche per l'iPhone XS Max? Dopo aver esaminato, insieme ai nostri lettori i prezzi dei melafonini nuovi di zecca con Vodafone e TIM, non poteva di certo mancare all'appello il vettore che si distingue sempre per le sue proposte a rate davvero vantaggiose e a dire la verità, anche in quest'ultima parte del 2018, il brand non si ...

Quanto dura la batteria dell'iPhone Xs e iPhone Xs Max? : 21 Settembre 2018 - Gli iPhone Xs preordinati nelle giornate immediatamente successive alla presentazione ufficiale di Apple del 12 settembre 2018 sono pronti ad essere distribuiti in tutto il mondo. Tra le tante curiosità che hanno gli utenti che hanno acquistato il nuovo top di gamma di Cupertino una è tra le più ricorrenti: Quanto dura la batteria dell'iPhone Xs? Da sempre la durata ...

iPhone Xs Max a rate con Vodafone : iPhone Xs Max a rate con Vodafone prevede un anticipo, 30 rate mensili e una rata finale da corrispondere anche in caso di recesso anticipato. Le tariffe disponibili con l’acquisto a rate sono: Unlimited Red e Red+, Unlimited X2, X3 e X4 Pro e Shake Remix Unlimited. Per i già clienti, Vodafone prevede un contributo di cambio offerta pari a 19 euro. iPhone Xs Max a rate con Vodafone iPhone Xs Max è il più grande dei due modelli presentati ...

Dimensione Batteria iPhone Xs - Xs Max e iPhone Xr in mAh : iPhone Xs, iPhone Xs Max e iPhone Xr sono ufficiali ma come sempre Apple nasconde parte delle caratteristiche tecniche tra cui la reale Dimensione delle batterie. Noi vi sveliamo i mAh esatti Dimensione Batteria iPhone Xs, Xs Max e iPhone Xr in mAh Apple è solita non svelare mai ogni aspetto dei suoi dispositivi e la Dimensione […]

Prezzo TIM di iPhone XS e XS Max : rate ed offerte disponibili : Ecco anche i prezzi di TIM per l'acquisto di iPhone XS e XS Max, che, ci dispiace dirlo, non sembrano essere più convenienti come una volta. Le offerte dedicate sono due, quella standard e la TIM Next, che permette di cambiare smartphone ogni anno (al netto della tariffa, che sarà l'utente a scegliere, per poi associarla). Tenete presente che l'opzione TIM Next è arruolabile soltanto nel caso vogliate comprare iPhone XS da 64GB (contributo ...

Conveniente il prezzo dell’iPhone XS Vodafone? Tutte le soluzioni a rate pure per l’iPhone XS Max : Più di qualche nostro lettore si sta chiedendo se il prezzo dell'iPhone XS Vodafone sia più o meno competitivo rispetto alla concorrenza e lo stesso interrogativo riguarda naturalmente anche il grande iPhone XS Max. I prezzi di entrambi i device, soprattutto il secondo, non sono affatto esigui quindi vale la pena capire se, rateizzando l'acquisto con il vettore rosso, la spesa sarà ben più appetibile. Partiamo dal prezzo dell'iPhone XS ...

Comprare iPhone XS e XS Max A Rate Con Tre : Offerta Tre per Comprare iPhone XS e XS Max a Rate. Quanto costa Comprare iPhone XS e XS Max a Rate con Tre? Ecco l’offerta dell’operatore telefonico per iPhone XS e XS Max a Rate iPhone XS e XS Max A Rate Con Tre Apple iPhone XS e XS Max Rateizzabili con Tre dal 21 Settembre 2018 Vuoi […]

