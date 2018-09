iPhone XR e iPhone XS quale è la differenza

L'iPhone più costoso del mondo è arrivato! Ecco il nostro unboxing - XS Max - : Anche tu? 50 50 1316 votanti In Italia quest'anno abbiamo un triste primato: gli iPhone con il prezzo più alto al mondo li abbiamo noi. Quest'iPhone XS Max da 256GB costa la bellezza di quasi 1700 ...

iPhone XS e iPhone XS Max nessun tasto home - nessun problema ! : iPhone XS e iPhone XS Max come usare il multitasking, fare uno screenshot o semplicemente "home" sui nuovi telefoni Apple ! Cose che devi sapere se hai il nuovo iPhone 2018

Tecnologia : in vendita in tutto il mondo due nuovi iPhone : Da oggi in vendita in tutto il mondo i due nuovi iPhone Apple, lanciati lo scorso 12 settembre. I nuovi iPhone XS 5.8″ e iPhone XS Max 6,5″ hanno display Super Retina, un sistema a doppia fotocamera migliorato e più veloce, il primo chip a 7 nanometri in uno smartphone (A12 Bionic con Neural Engine di ultima generazione) funzione Face ID più veloce, un nuovo color oro, e per la prima volta la dual SIM su iPhone. L'articolo ...

Quanto sono resistenti iPhone XS e XS Max? Inequivocabile drop-test in video : Apple non ha dubbi sulla qualità costruttiva di iPhone XS e XS Max, che si contraddistinguerebbero dalla precedente generazione per alcuni accorgimenti di natura pratica in grado di fare la differenza in termini di durevolezza e resistenza. Sarà realmente così? Sappiamo bene la mela morsicata Quanto sia brava nell'attività di marketing, e quindi nello sponsorizzare i propri prodotti: nella vita quotidiana questi nuovi dispositivi riusciranno per ...

Quanto dura la batteria su iPhone XS e iPhone XS Max : durata della batteria come si ricarica con la modalità Fast Charge e come fare la carica della batteria wireless. Tutti i segreti per caricare correttamente e far durare a lungo la batteria iPhone XS.

Ecco i nuovi iPhone appena arrivati sugli scaffali : caratteristiche e novità dei modelli Xs e Xs Max : Da venerdì mattina, anche in Italia, è possibile acquistare i nuovi iPhone Xs e Xs Max. Per l’occasione lo store Apple di piazza Liberty a Milano ha aperto le porte al pubblico già a partire dalle 8 e i primi clienti hanno così potuto vedere per la prima volta dal vivo i nuovi modelli presentati dall’azienda di Cupertino. Anche se il sistema di pre-ordine online ha evitato che si creassero lunghe code all’esterno, c’è chi, come ...

La notte in coda per l'iPhone. A Milano la melafonino mania : Ha passato la notte in piazza Liberty. E non è neanche la prima volta. Vitali ha 22 anni, viene dalla Bielorussia e ha una passione smodata per la Apple. Ieri ha dormito davanti al negozio del marchio americano per essere certo di entrare per primo e aggiudicarsi il nuovo iPhone X, l'ultimo gioiello di Cupertino in vendita da ieri nello Store del centro del capoluogo lombardo. Insieme a lui sono accorsi in centinaia per comprarne un melafonino. ...

iPhone XS vs Galaxy S9 : scheda tecnica smartphone Apple e Samsung a confronto : Apple ha presentato i nuovi iPhone per rilanciare la sfida a Samsung. Tra i modelli dell’azienda statunitense c’è l’iPhone XS, di cui confronteremo le specifiche tecniche con il Galaxy S9 del concorrente sudcoreano. Entrambi i dispositivi vantano caratteristiche top di gamma ed è difficile stabilire quale sia il migliore. Spesso è questione di gusti, nonostante in qualche aspetto l'uno sia oggettivamente superiore all’altro. Caratteristiche ...

Le offerte Tre per acquistare iPhone XS e XS Max in abbonamento : Dopo il lancio dei due nuovi giganti di casa Apple, iPhone Xs e Xs Max, anche l’operatore Tre parte con la sua campagna di offerte dedicate ai dispositivi con pagamento rateizzato. Offerta Free Power L’offerta Free Power propone 60 GB, minuti illimitati e 6 mesi di Apple Music e include smartphone, piano tariffario ed assicurazione Kasko in un unico canone mensile (vincolo 30 mensilità) che varia a seconda dello smartphone. Eccola ...

iPhone XS e XS Max - cosa dicono le prime recensioni : Come ogni anno, il keynote di presentazione dei nuovi iPhone è uno degli eventi chiave per gli appassionati di tecnologia: secondo una ricerca di Idealo, i consumatori italiani avrebbero aspettato l’arrivo dei nuovi iPhone XS e XS Max per decidere se acquistare o meno un nuovo smartphone, incidendo per il 132% sulle loro intenzioni di acquisto – nel bene o nel male – e confermando lo status di oggetto di riferimento per il mondo degli ...

Ciao Android - iPhone XS Max e XS sono i telefoni più veloci al mondo - : ... distanziando i top di gamma Android più potenti, con una sola eccezione Ancora una volta gli iPhone sono gli smartphone più veloci al mondo, lo dimostrano i primi benchmark iPhone XS Max e XS ...

iPhone XS smontato : In pratica è un iPhone X con una differenza : Primo teardown del nuovissimo iPhone XS che è identico al predecessore, iPhone X, ma con la batteria a forma di L che ora è un blocco unico iPhone XS smontato: In pratica è un iPhone X con una differenza Neanche il tempo di uscire nei negozi e FixjeiPhone ha già smontato il nuovissimo iPhone XS, mostrando […]