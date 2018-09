Inter | Thohir verso l' addio | entro ottobre il nuovo presidente

Erik Thohir - l'Inter è sempre più lontana : la svolta - si butta in politica : Il presidente dell' Inter Erick Thohir , in vista delle elezioni del prossimo anno, sarà il manager della campagna del presidente indonesiano Widodo, che spiega così la scelta: 'È un uomo d' affari di ...

Thohir : «Il mio 30% dell’Inter? Non è ancora il momento di cederlo» : Il tycoon non ha intenzione di cedere le proprie quote della società al momento: «Come uomini d'affari, vogliamo andare via nel momento giusto». L'articolo Thohir: «Il mio 30% dell’Inter? Non è ancora il momento di cederlo» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Inter - Thohir : “Cederò il mio 30% a certe condizioni” : Sono giorni convulsi per Erick Thohir, presidente dell’Inter. Si parla da mesi della cessione del suo 30% a Suning, che detiene la maggioranza del club nerazzurro. L’indonesiano, però, ha parlato chiaramente in merito a queste voci, stroncando la possibilità di un suo addio imminente all’universo Inter: “Quando cederò le mie quote dell’Inter? Si tratta di una decisione d’affari. Noi, come uomini d’affari, vogliamo sempre ...

Inter : Suning diventa il proprietario unico - Thohir è fuori. Zanetti presidente? : Erick Thohir è molto vicino a cedere tutte le quote dell’Inter in suo possesso entro dicembre di quest’anno. Dopo aver ceduto il DC United, l’indonesiano cederà definitivamente anche i nerazzurri. La poltrona di presidente dovrebbe essere occupata o da Steven Zhang, più difficile ipotizzare una presidenza affidata al padre Jindong, o dalla bandiera dell’Inter, attuale vice presidente Javier Zanetti. LEGGI ...

Inter - svolta Suning entro fine anno : pronto l'acquisto delle quote di Thohir : Suning ha acquistato l'Inter [VIDEO] due estati fa e uno degli obiettivi principali è sempre stato quello di riportare la squadra nerazzurra ai vertici del calcio mondiale. E dopo un anno di transizione la scorsa stagione è arrivato il primo vero obiettivo, cioè quello di tornare in Champions League dopo sette anni di assenza. Il prossimo step sara' quello di riportare un trofeo nella Milano nerazzurra, che ormai manca dal lontano maggio 2011, ...

Thohir allo scoperto : “ecco perchè ho venduto l’Inter” : Erick Thohir ha svelato i retroscena dell’acquisizione e della cessione di parte delle quote dell’Inter a Suning Erick Thohir ha venduto le quote di maggioranza dell’Inter a Suning, restando però in società con il suo 31% delle quote azionarie. L’ex patron ha spiegato oggi ai microfoni di Lapresse quanto accaduto in questi mesi, sino alla cessione del club: “Il business è il business. E io quando ho comprato ...

Inter - la verità di Thohir : “ecco perchè ho venduto ai cinesi” : L’Inter si prepara per l’esordio in campionato, si preannuncia una stagione scoppiettante per il club nerazzurro. Nel frattempo torna a parlare Erick Thohir che ha deciso di svelare alcuni retroscena in un’Intervista a Vittorio Oreggia di Lapresse: “Perché ho venduto? Perché c’è stato chi si è offerto per diventare partner di maggioranza, con grandi obiettivi. Ho pensato: va bene… Ripeto: io mi sono solo ...

Thohir : 'Avevo 5 obiettivi - mi fidavo dei dirigenti. Inter - ecco perché ho venduto' : ... il magnate indonesiano Erick Thohir ha parlato a tutto tondo all'agenzia Lapresse raccontando come ha vissuto e sta continuando a vivere il mondo Inter . LA SERIE A - 'Mi aspetta una notte in bianco,...

