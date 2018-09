Inter | Icardi con il vestito da Champions | ora la Serie A per la prova del ' nove'

Inter - l'UEFA premia Icardi : la rete contro il Tottenham è il Goal of the Week : La rete realizzata da Mauro Icardi contro il Tottenham è stata votata dagli appassionati come gol della settimana. Il tiro a volo dell'argentino, sul cross al bacio di Asamoah dalla sinistra, ha ...

Sampdoria-Inter - nerazzurri alla prova del nove. Su Sisal Matchpoint sfida del gol Icardi Vs Defrel : La vittoria in rimonta con il Tottenham in Champions League, nei minuti di recupero, potrebbe rappresentare il punto di svolta della stagione dell’Inter, fin qui non proprio brillante. Gli uomini di Spalletti vanno a Genova, in casa della Sampdoria, dove vincere non è mai una passeggiata: i blucerchiati, nelle ultime tre, hanno segnato 9 reti subendone solo una e, nelle ultime 12 gare interne, hanno perso solo due volte. Una di queste ...

Inter - Spalletti si affida a Nainggolan e Icardi contro la Sampdoria : Uno degli anticipi della quinta giornata di Serie A vedra' di fronte Sampdoria ed Inter, allo stadio Marassi di Genova, sabato alle ore 20:30. I nerazzurri hanno bisogno dei tre punti per rialzarsi dopo gli alti e bassi di queste prime giornate. Al momento, infatti, in classifica la Sampdoria è in zona Champions con sette punti raccolti nelle prime quattro giornate, mentre la squadra di Luciano Spalletti ha solo quattro punti e per questo motivo ...

Inter - Adriano elogia Icardi per il gol in Champions League : si attende il rinnovo : Dopo la gara di Champions League contro il Tottenham, Mauro Icardi ha ricevuto numerosi complimenti per la partita disputata e per la rete. Uno tra tutti spicca maggiormente ed è quello dell'ex imperatore nerazzurro, Adriano Leite Ribeiro. Quest'ultimo, sui social, ha ricordato con molta emozione il suo primo gol con la maglia Interista in europa, una rete che arrivò contro il Basilea il 24 agosto 2004. Allora la partita terminò 1-1 e quello fu ...

Pazzini : 'Che mentalità la mia Inter. Asamoah? Ha visto che Icardi...' : Intervenuto alla Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante dell'Inter, Giampaolo Pazzini, ha parlato del suo periodo in nerazzurro. 'Sono arrivato nella squadra campione del mondo, che aveva una mentalità pazzesca. Come la Juve oggi. Il ...

Inter - vicino il rinnovo di Icardi : Autore di un gol strepitoso all'esordio in Champions League , Icardi è ora pronto a legarsi, ulteriormente, all'Inter. Il rinnovo di contratto, come rivelato dal Corriere dello Sport, sembrerebbe sempre più vicino alla classica fumata bianca. Per l'argentino, pronto un nuovo adeguamento di stipendio , Icardi vorrebbe otto milioni di euro a stagione, . La clausola rescissoria ...

Inter - Adriano e i compimenti a Icardi : 'Il gol al debutto ti resterà nel cuore' : Quante emozioni su Sky Sport!" ha scritto il brasiliano sui social, con una foto che li ritrae insieme e sorridenti. La carriera di Adriano in nerazzurro Adriano è stato uno dei simboli dell'Inter ...

Inter-Tottenham - Icardi gol : il colpo al gluteo e un gesto tecnico strepitoso : E alla fine il primo gol in stagione è arrivato. Decisivo, come spesso gli capita. E' stato Mauro Icardi a suonare la riscossa nel match dell'Inter contro il Tottenham in Champions League. Un gol "...

Inter - Icardi esplode di gioia : "Serata favolosa". Wanda Nara : "Lacrime di gioia" : L'Inter di Luciano Spalletti ha vinto una partita pazza, all'esordio stagionale in Champions League, contro il Tottenham di Mauricio Pochettino. Gli inglesi sono stati in vantaggio per 32 minuti, ...

Inter - Icardi : "Ora un gol a partita" : Il capitano nerazzurro si è sbloccato, la speranza è continuare su queste medie: "Ma possiamo ancora migliorare"

Champions League - Inter-Tottenham - Spalletti esalta il suo capitano : 'Icardi è fondamentale' : Luciano Spalletti, dopo la vittoria allo scadere contro il Tottenham, parla del risultato portato a casa dall'Inter nelle prima partita della fase a gironi della Champions League Luciano Spalletti ha ...

Inter - Icardi : 'Abbiamo una squadra forte - questa vittoria ci darà lo slancio' : 'Il gol? Sono capitato lì, son venuto dietro, poi hanno giocato la palla per Asamoah e ho visto che sono andati tutti dentro l'area e sono rimasto fuori, è stato bravo lui che mi ha visto, ha messo ...