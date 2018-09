Inter | Brozovic | Gare tutte difficili | dobbiamo solo vincere

L'Inter passa a Marassi al festival dei gol annullati : Brozovic-gol al 94° - Samp ko : L'Inter non muore mai. I nerazzurri conquistano sul 'gong' un'altra pesantissima vittoria nella loro strada verso la risalita alle primissime posizioni. Dopo il Tottenham, la Sampdoria. Dopo Vecino, ...

Serie A - Sampdoria-Inter 0-1. Brozovic fa decollare i neroazzurri al 94' - prima il VAR annulla due potenziali vantaggi degli ospiti : Succede davvero di tutto nel finale di partita allo stadio Luigi Ferraris di Genova, per il match della quinta giornata di Serie A tra Sampdoria e Inter. A decidere l’incontro ci pensa il neroazzurro Brozovic a pochi istanti dal termine della partita, pochi minuti dopo che venisse annullata una rete per parte. Ma andiamo con ordine. Blucerchiati più pimpanti in avvio d’incontro, con Quagliarella che dopo poco più di venti secondi si ...

Gol Brozovic - l’esultanza di Spalletti è folle : ecco perchè l’allenatore dell’Inter è stato espulso [VIDEO] : Luciano Spalletti si lascia andare ad un’esultanza rabbiosa dopo il gol di Brozovic: il quarto uomo lo segnala all’arbitro e arriva l’espulsione Come martedì contro il Tottenham, l’Inter ha trovato un altro clamoroso successo a tempo ormai scaduto. Dopo aver sofferto per 90 minuti contro la Sampdoria ed essersi visti annullare anche due reti dal VAR, i nerazzurri sono riusciti a trovare il gol del vantaggio, nonchè ...

VAR e Sampdoria smascherano l’Inter - Brozovic evita la figuraccia : espulso Spalletti - ma c’è poco da esultare : L’Inter batte la Sampdoria allo scadere con un gol di Brozovic, ma la prestazione è deludente: il VAR nega due gol, ma ferma anche il colpo del ko blucherchiato, il gioco latita e Spalletti tradisce la tensione intorno all’ambiente con un’esultanza da ‘rosso’ L’Inter sembra averci preso gusto. Dopo il clamoroso successo in rimonta di martedì, nella sfida di Champions League contro il Tottenham, arrivato ...

Sampdoria-Inter 0-1 - torna la Var ed è protagonista : tre gol annullati - poi Brozovic al 94’ : Nel primo tempo Nainggolan a segno, ma la Var ferma per un offside di Icardi; nella ripresa stessa sorte per Asamoah da un lato e Defrel dall’altro. Un palo per Candreva

Pirlo e le stangate all’Inter : “si nascondono tutti” - si salva solo Brozovic! : Andrea Pirlo ha fatto il punto sulle difficoltà dell’Inter di Luciano Spalletti, in vista delle prossime gare serve un cambio di rotta ai nerazzurri Andrea Pirlo, ospite ieri sera del salotto di Skysport, ha parlato delle difficoltà dell’Inter nel creare gioco. La sconfitta contro il Parma è stata cocente per i nerazzurri, che adesso devono trovare soluzioni per risollevarsi dall’inizio no. Pirlo in merito a tali problemi ...

Inter - Brozovic disintegrato : 'Sa solo illudere - non è da Cappella Sistina' : Voto 4 netto sulla Gazzetta dello Sport per Brozovic . Con una pagella durissima: 'Quando sbaglia l'ultimo lancio della sua partita sciagurata, parte un boato di fischi che incrina il secondo anello - si legge -. Tutto passa da lui: ...

Inter-Parma 0-1 - le pagelle di CalcioWeb : Dimarco spegne i nerazzurri - Brozovic e Gagliardini inesistenti : Inter-Parma 0-1, le pagelle di CalcioWeb – La prima partita della quarta giornata vede l’Inter Spalletti lascia Icardi in panchina confermando Keita al centro dell’attacco, mentre D’Aversa si affida al tridente Gervinho, Inglese, Di Gaudio. Primo tempo privo di emozioni a San Siro con l’Inter che prova a fare la partita e il Parma che cerca di rendersi pericoloso in ripartenza. Nella ripresa i nerazzurri ...