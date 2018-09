Insulti a lei e al figlio down | l' attrice in tv non ci sta e reagisce così

Uomini e Donne - Sara Affi Fella sta con il calciatore Vittorio Parigini. Per lei solo Insulti : Non c'è pace per Sara Affi Fella . La ragazza è stata, ancora una volta, vittima delle cattiverie degli utenti del web e in particolar modo delle supporter del suo ex fidanzato e attuale tronista ...

'A me mancherà un piede - ma a lei cuore e cervello' - la Miss Italia disabile risponde agli Insulti sui social : 'Trovo inaccettabile umiliare una ragazza che con grande coraggio e tra enormi sacrifici, sta provando a ritagliarsi il suo spazio nel mondo nonostante il dramma che l'ha colpita', ha detto. 'Stiamo ...

Aurora Ramazzotti - la vergogna per una foto : pioggia di Insulti per lei - mamma Michelle Hunziker e Trussardi : 'vergognati raccomandata!'. insulti ingenerosi per Aurora Ramazzotti e, di riflesso, su mamma Michelle Hunziker e il patrigno Tomaso Trussardi . Il motivo del livore di alcuni followers di Aurora è la ...

Clarissa Marchese - dubbi sulle nozze e Insulti : lei sbotta - la verità : Clarissa Marchese, dubbi sulle nozze e insulti: lei sbotta e racconta la sua verità sul matrimonio Sbarcata in Italia pochi giorni fa, Clarissa Marchese si è subito rifugiata nella sua amata Sicilia per godersi le vacanze e per iniziare i preparativi delle nozze che la vedranno prendere la via dell’altare con il compagno Federico Gregucci […] L'articolo Clarissa Marchese, dubbi sulle nozze e insulti: lei sbotta, la verità proviene da ...