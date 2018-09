Incredibile Ibrahimovic | può cambiare ancora maglia | ecco la destinazione

calcioweb.eu

(Di sabato 22 settembre 2018) Zlatansi è trasferito in America e si è confermato protagonista sia dentro che fuori dal campo, si continua a parlare del futuro dell'attaccante svedese, novità a sorpresa nelle ultime ore. Secondo quanto riporta il tabloid inglese The Sun l'attaccante avrebbe ricevuto un'offerta dal Malmo, club in cui è cresciuto. "Sì, è vero, ho ricevuto una chiamata dal Malmö. Vorrebbero che tornassi a casa. È un'opportunità a cui non chiudo certo la porta. E il campionato svedese è un trofeo che in bacheca mi manca", ha dichiaratoconfermando la possibilità di un nuovo trasferimento.