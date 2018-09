In moto finisce contro un' auto | muore centauro di 43 anni

Padova - finisce con la sua moto da cross contro un’auto : Francesco muore a 18 anni : Francesco De Paoli, diciottenne di Vigodarzere (Padova), è rimasto coinvolto domenica pomeriggio in un tragico incidente mentre era in sella alla sua moto. Sembra che il giovane sia andato addosso a una Fiat Panda schiantandosi sull’asfalto. Inutili i soccorsi: lo studente è morto poco dopo in ospedale.Continua a leggere

Centauro perde il controllo della moto e finisce fuori strada : incidente a Stia : incidente stradale a Stia. Un uomo, del quale non si conoscono le generalità, è finito fuori strada mentre si trovava in sella alla propria motocicletta. A soccorrerlo i sanitari del 118 di Arezzo con ...

Bimbo finisce sotto la motozappa : dita del piede amputate : Gravissimo incidente nel tardo pomeriggio di giovedì in via Ca Vecchia a Grancona, frazione della Val Liona. Un bambino di otto anni è finito con il piede sotto a una motozappa in movimento, subendo l'...

Gf - Aida Nizar ha un incidente in moto : il video finisce sul web : Nonostante la porta rossa della casa del Grande Fratello si sia già chiusa da più di un mese, Aida Nizr continua ad essere molto seguita per via delle sue 'avventure', spesso molto criticate. Ma ...

Sbanda con la moto e finisce contro un palo : Daniele muore a 27 anni : Si è schiantato contro un palo dopo aver perso il controllo della sua moto, per poi terminare la corsa in un fossato. In questo modo ha perso la vita Daniele Bontempi, un ragazzo di 27 anni residente ad...

La gita con gli amici finisce in tragedia : Giovanni sbanda con la moto e muore a 26 anni : Una gita in Trentino con la moto per una dozzina di centauri è finita in tragedia : nei pressi del passo Vezzena, Comune di Levico, per un'uscita autonoma di strada ha perso la vita Giovanni ...