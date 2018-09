Il villaggio più pulito dell' India è diventato una popolare destinazione turistica

Egitto - scoperte sul Nilo le rovine di un villaggio più antico delle piramidi (e delle mummie) : Uno staff di archeologi egiziani e francesi ha rinvenuto i resti di un antico villaggio egiziano che si trova sul delta del Nilo e che risale a circa 7000 anni fa. Quindi ben più antico delle piramidi di Giza di 2500 anni e delle mummie più antiche che raggiungono al massimo i 5700 anni di storia. C'è dunque un antico Egitto più antico dell'Egitto che conosciamo?Continua a leggere

Agosto - villaggio mio non ti conosco... - più - : Parola d'ordine: all inclusive. Con quintali di cibo al buffet, drink sempre a portata di mano, animatori scatenati e qualunque momento della giornata scandito fra sport, giochi aperitivo, spettacoli di cabaret e tornei a squadre. Ecco la formula perfetta per le vacanze anni Ottanta, quelle del boom economico, delle ferie lunghissime e delle partenze di massa ad Agosto. Quelle che hanno ...

Agosto - villaggio mio non ti conosco... (più) : Parola d'ordine: all inclusive. Con quintali di cibo al buffet, drink sempre a portata di mano, animatori scatenati e qualunque momento della giornata scandito fra sport, giochi aperitivo, spettacoli di cabaret e tornei a squadre. Ecco la formula perfetta per le vacanze anni Ottanta, quelle del boom economico, delle ferie lunghissime e delle partenze di massa ad Agosto. Quelle che hanno segnato il successo planetario dei villaggi turistici, ...

Nell’inferno di fuoco in Grecia : “Madri morte abbracciate ai figli. Il villaggio di Mati non esiste più” : Mati è il villaggio degli spettri. In due ore, lunedì pomeriggio, è diventato il paese senza colore. Ci sono le auto, di cui resta la carcassa incenerita e non si distingue più nulla. Scheletri di auto accatastate una sull’altra, saltate in aria ovunque, lungo le strade....

Il racconto del turista italiano : «Il fumo ha oscurato il sole» Mati - il villaggio amato dagli ateniesi che non c’è più|Foto : Michele D’Ambrosio, di Santeramo al Colle (Bari): «Abbiamo capito subito che non si trattava di un evento naturale». Voli soppressi e angoscia per le vittime