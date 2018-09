CN : tabacco; nessun divieto di pubblicità sui media : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Europa - giovani muoiono per problemi prevenibili/ Alcool e tabacco nel mirino : troppi senza servizio sanitario : "Salute maschile priorità" nuovo progetto dell'Oms. In Europa troppi uomini giovani muoiono per problemi prevenibili. Tra le cause c'è il fumo e il cattivo stile di vita.(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 00:41:00 GMT)

Fumo : l’uso di sigarette elettroniche può invertire il danno causato dal tabacco nei pazienti con BPCO : Un nuovo studio pubblicato sull’International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, e guidato dal prof. Riccardo Polosa, direttore del CoEHAR – Centro di Ricerca per la Riduzione del danno da Fumo del Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale dell’Università degli Studi di Catania, suggerisce che l’uso di sigarette elettroniche può invertire alcuni dei danni derivanti dal Fumo di tabacco nei pazienti con ...

L’industria del tabacco sfrutta gli influencer per farsi pubblicità : E aggirare così le regole e i limiti imposti nella maggior parte dei paesi del mondo, scrive il New York Times The post L’industria del tabacco sfrutta gli influencer per farsi pubblicità appeared first on Il Post.

tabacco : "tutela della salute sempre centrale nelle politiche della regione umbria" : ...per lo sviluppo rurale e dalle azioni svolte negli anni relative alla coltivazione del tabacco e che non hanno mirato soltanto alla salvaguardia di un comparto che è rilevante per l'economia umbra, ...

Dl Dignità - ultima sorpresa : Gratta&Vinci come il tabacco : Ma il punto più caldo sarà lo scontro con il mondo della scuola: sono stati infatti respinti gli emendamenti salva-scuola: si va verso il licenziamento di 50 mila maestri e un concorso straordinario ...

Partita la raccolta del tabacco Kentucky. Le previsioni : incremento del 14% del raccolto : Si preannuncia una raccolta ricca e produttiva per quello che concerne la raccolta del tabacco Kentucky. A confermarlo sono le previsioni di Manifatture Sigaro Toscano Spa che, ormai da tempo, ha ...

Automotive News - Louis Carey Camilleri nuovo Ceo Ferrari. Dal tabacco al Cavallino - chi è il successore di Marchionne : Ha 63 anni, parla quattro lingue e ha un patrimonio stimato in 150 milioni di sterline. È nato ad Alessandria d'Egitto da genitori maltesi, per quarant'anni ha lavorato per Philip Morris, senza lasciare mai l'azienda ma aggiungendo agli incarichi che aveva al suo interno altre esperienze professionali, tra cui quella di amministratore non esecutivo in casa Ferrari. Ma la sua carriera in quest'ultima società potrebbe fare uno scatto ...

tabacco in Umbria - tradizione - innovazione e tutela della salute : Il Tabacco ha rappresentato e continua a rappresentare un settore importante della nostra economia, è una regione che ha investito in misure e agroambientali che ha investito per la riduzione dei ...