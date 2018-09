Il Segreto | Julieta | ' Voglio uccidere Prudencio con la sua stessa pistola' | puntata 1888

Il Segreto - irruzione al matrimonio di Julieta : anticipazioni trame dal 24 al 29 settembre : Intrighi, sotterfugi e colpi di scena sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo e in onda su Canale 5 da lunedì 24 a sabato 29 settembre alle 16.10 (il sabato sessanta minuti prima, alle 15.10). NELLE PUNTATE PRECEDENTI: le nozze affrettate di Julieta e Prudencio Il segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap La prima ...

Il Segreto Anticipazioni 21 settembre 2018 : Julieta e Prudencio decidono la data del loro matrimonio : L'Uriarte, in preda alla gelosia, decide di sposarsi entro quindici giorni. Severo e Carmelo hanno ottenuto nuove informazioni su Camerlito mentre a Puente Viejo arriva Irene Campuzano.

Anticipazione Il Segreto : Julieta sposa Prudencio - ma non si concede : Il Segreto anticipazioni: Julieta sposa Prudencio, ma non consumano il matrimonio Le anticipazioni de Il Segreto rivelano che Julieta non riesce a consumare il matrimonio con Prudencio. La giovane ha deciso di convolare a nozze con il più piccolo dei fratelli Ortega. Ma questa decisione si rivela essere un vero e proprio sbaglio. Infatti, Julieta […] L'articolo Anticipazione Il Segreto: Julieta sposa Prudencio, ma non si concede proviene ...

Il Segreto - Fernando a Julieta : 'La prova che cerchi è in quello scrigno' - puntata 1885 : Le anticipazioni de Il Segreto si concentrano sulla morte di Saul, ucciso da Prudencio. Julieta ancora non sa la verita' e cerca in ogni modo di arrivare alla verita' facendo pressione su Fernando Mesia, arrivando persino a sedurlo. Il Mesia, accortosi dell'inganno, rivelera' alla Uriarte di essere a conoscenza della prova capace di incastrare l'Ortega: il misterioso oggetto si trova in uno scrigno di legno. Con il cuore in gola, Julieta aprira' ...

Il Segreto - le nozze affrettate di Julieta e Prudencio : anticipazione trame dal 17 al 22 settembre : Continuano ad infittirsi le trame a Puente Viejo. Sulla scomparsa del piccolo Carmelito indaga anche una giornalista, ma qualcosa non quadra. Julieta arrabbiata con Saul chiede a Prudencio di sposarla, Saul finge interesse per Laura ma soffre alla notizia delle nozze. Il segreto, lunedì 17 settembre 2018: anticipazione trama Saul, intenzionato a mantenere la parola data a Prudencio, continua a fingere interesse per Laura allo scopo di ...

Il Segreto : Saul e Julieta aprono la bara di Francisca - trama puntata 1913 : Il Segreto: Saul e Julieta, come confermano le anticipazioni spagnole, vorranno appurare con i loro occhi che Francisca è morta. Per capire quanto sta succedendo, occorre fare un piccolo passo indietro. Negli episodi precedenti della soap opera iberica andati in onda in Spagna [VIDEO], la Montenegro è stata ferita a morte con due colpi di pistola da Gonzalo, entrato furtivamente nella Casona. Il marito di Maria è convinto che Beltran ed ...

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 24-29 settembre 2018 : Saul propone a Julieta di scappare! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 24 a sabato 29 settembre 2018: scoperta choc per Severo! Saul propone a Julieta di darsi alla fuga… Anticipazioni Il Segreto: Severo apprenderà che Irene ha un figlio Segreto, mentre Saul proporrà alla sua amata un piano di fuga! Laura scoprirà che i braccianti stanno progettando una rivoluzione! Scoperte choc, bugie pronte a venire prepotentemente a galla, disperazione… è ciò che ...

Il Segreto Anticipazioni 18 settembre 2018 : Julieta gelosa di Saul e Laura : Mentre Dolores trova difficoltà nell'organizzare il suo matrimonio, Julieta fa una scenata di gelosia a Saul chiedendogli spiegazioni sull'abbraccio che l'Ortega ha scambiato con Laura.

Il Segreto anticipazioni : Saul è affranto dalla notizia del matrimonio tra Prudencio e Julieta : Claudia Galàn e Josè Milàn Nuova settimana in compagnia de Il Segreto. La soap spagnola terrà compagnia al pubblico di Canale5 come di consueto dal lunedì al venerdì dalle 16.10 alle 17.10, e il sabato alle 15.10. Agli appuntamenti in day time sulla rete ammiraglia si è inoltre aggiunto uno spazio settimanale in prima serata al mercoledì su Rete4. Di seguito le anticipazioni delle puntate in onda dal 17 al 22 settembre. Il Segreto: ...

