Il Segreto anticipazioni | ecco cosa succede entro METÀ OTTOBRE 2018

Anticipazioni Il Segreto : Alfonso sospetta che Emilia abbia tradito Nicolas : Le vicende della soap opera spagnola “Il Segreto” [VIDEO]ambientata nella cittadina di Puente Viejo sono sempre caratterizzate da intrighi, nuovi arrivi, abbandoni, e soprattutto da colpi di scena. Nelle puntate che i telespettatori italiani vedranno nel periodo autunnale Alfonso Castaneda dopo essere stato scagionato grazie al suocero Raimundo Ulloa oltre a cambiare del tutto il suo atteggiamento avra' un brutto sospetto. In particolare il ...

Anticipazioni Il Segreto - trame fine settembre : Julieta si sposa - Francisca in ostaggio : Proseguono le avventure degli abitanti di Puente Viejo e nella prossime due settimana ne vedremo di belle. Stando alle Anticipazioni Il Segreto, ci sara' molto movimento al villaggio. Ci sara', infatti, una sommossa da parte di Graciano [VIDEO] e dei suoi uomini che interromperanno le nozze di Julieta. Francisca, invece, sara' presa in ostaggio e costretta a servire i braccianti. Il Segreto, trame della prossima settimana: rivolta a Puente ...

Anticipazioni Il Segreto : Consuelo offende pesantemente il carnefice di Alfonso e Emilia : Le Anticipazioni delle nuove puntate de Il Segreto, in onda ad autunno su Canale 5, si soffermano su Consuelo interpretata dall'attrice spagnola Trinidad Iglesia. La nonna di Julieta finira' in un grosso guaio, quando decidera' di insultare pesantemente il generale Perez De Ayala. Il Segreto, Anticipazioni: Saul e Julieta fanno pace In Italia abbiamo appena visto Julieta Uriarte, decidere di anticipare la data del matrimonio con Prudencio dopo ...

Il Segreto - anticipazioni : Francisca torna al paesino in condizioni pietose : Un mistero davvero fitto sta per sconvolgere tutta Puente Viejo: la scomparsa di Francisca Montenegro. Come infatti ci dicono le anticipazioni de Il Segreto provenienti dalla Spagna, dove le puntate della telenovela di Aurora Guerra vanno in onda su Antena 3 parecchi mesi prima rispetto a quanto il pubblico italiano può vedere su Canale 5, la matrona sparira' nel nulla senza dare alcuna spiegazione al marito Raimundo né ad altri. La cosa più ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di sabato 22 settembre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di sabato 22 settembre 2018: Severo decide di dare una seconda chance a Irene, ma Nicolas gli fa venire degli altri dubbi… Alla Villa, come notato da Nazaria, nessuno sembra particolarmente entusiasta riguardo al matrimonio che si celebrerà presto… Solo donna Francisca è felice al pensiero delle prossime nozze tra Prudencio e Julieta, ma la Montenegro non sospetta assolutamente che c’è chi sta ...

Il Segreto - irruzione al matrimonio di Julieta : anticipazioni trame dal 24 al 29 settembre : Intrighi, sotterfugi e colpi di scena sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo e in onda su Canale 5 da lunedì 24 a sabato 29 settembre alle 16.10 (il sabato sessanta minuti prima, alle 15.10). NELLE PUNTATE PRECEDENTI: le nozze affrettate di Julieta e Prudencio Il segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap La prima ...

Il Segreto anticipazioni 22 settembre 2018 : Irene intervista Severo ma Carmelo non si fida di lei : Mentre Saul è addolorato per la notizia del matrimonio imminente di Julieta, Carmelo nutre molti dubbi sulla nuova arrivata Irene.

Il Segreto anticipazioni dal 24 al 29 Settembre : pericolosa rivolta : anticipazioni Il Segreto prossima settimana: scoppia una rivolta a Puente Viejo, Francisca in pericolo Larraz e i suoi uomini iniziano a pianificare una pericolosissima rivolta. A rendersi conto di ciò che stanno tramando i braccianti è Saul. Il buon Ortega cerca di avvisare suo fratello Prudencio di quanto potrebbe accade di lì a poco, ma […] L'articolo Il Segreto anticipazioni dal 24 al 29 Settembre: pericolosa rivolta proviene da Gossip ...

Il Segreto anticipazioni : ALFONSO diventa CIECO!!! : Terribile colpo di scena in arrivo per il povero ALFONSO Castañeda (Fernando Coronado) nei prossimi episodi italiani de Il Segreto. Arrestato insieme alla moglie Emilia Ulloa (Sandra Cervera) per il presunto tentato omicidio di Fe Perez (Marta Tomasa Worner), il locandiere dovrà scontrarsi con la cattiveria del generale Simon Perez De Ayala (Chema Adeva), il quale non esiterà ad utilizzare qualsiasi tipo di tortura per estorcere informazioni sul ...

Il Segreto anticipazioni mensili : cosa accadrà nella prima parte del mese di ottobre 2018 : Francisca condannata a morte, sarà uno degli eventi più sconvolgenti di inizio ottobre. Scopriamo cosa altro accadrà...

IL Segreto - anticipazioni puntata di venerdì 21 settembre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di venerdì 21 settembre 2018: Irene svela la verità a Severo: anche lei ha perso un figlio… Nicolas pretende che il processo contro Dos Caras si svolga a Puente Viejo… Julieta Uriarte riesce a mettere in imbarazzo Donna Francisca, che però stranamente mantiene la calma. Intanto Prudencio è certo che, dopo le nozze, riuscirà a domare il carattere ribelle di Julieta… Da non perdere: diventa fan ...

Il Segreto anticipazioni 20 settembre 2018 : Emilia - Raimundo e Alfonso decidono di partire per Cuba : Mentre la famiglia di Mariana vuole partire per fermare la scarcerazione dell'assassino della Castañeda, Julieta, gelosa di Saul e Laura, chiede a Prudencio di affrettare le loro nozze.