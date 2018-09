Il saluto del prefetto Lamorgese | «Lascio | ma ho Milano nel cuore»

Rientro a scuola - il saluto del sindaco Bernardini agli studenti del territorio di Bibbiena : "Il Rientro a scuola è qualcosa di importante che deve coinvolgere tutta la comunità. La scuola è un faro acceso, un collante, un luogo dove si crescono speranze". Il sindaco Daniele Bernardini ha ...

Lione - saluto nazista del tifoso all'Etihad : verrà bandito a vita : Apoteosi Lione. Per tutti, tranne uno. L'ignoranza macchia l'impresa della squadra francese, capace di battere il Manchester City sul suo campo. 1-2 il risultato finale, con le reti di Cornet e Fekir ...

Brindisi - fermato aggressore del migrante 16enne : colpito per un saluto a una ragazza italiana : E' un tossicodipendente 29enne con problemi psichici. I testimoni ascoltati dai carabinieri escludono la matrice xenofoba dell'aggressione

Monza - bufera sul cane poliziotto “fascista”. Consigliere Pd : “Si chiama Narco della Decima Mas”. L’assessore : “Non fa saluto romano” : Nell’unità della polizia cinofila di Monza c’è un pastore tedesco, il cui nome è Narco della Decima Mas, con un chiaro riferimento al corpo militare della Repubblica di Salò. In Consiglio comunale, il Consigliere del Pd, Marco Lamperti, ha sollevato la questione, chiedendo spiegazioni alla Giunta. “Non si preoccupi, non fa il saluto romano e non ha busti del Duce nella cuccia” è stata la replica dell’assessore alla ...

Sergio Marchionne - l’ultimo saluto di Torino : “Ha riportato il senso della fabbrica in città” : "Ha ricostruito il senso della fabbrica in rapporto alla città che con la fabbrica era cresciuta e sulla fabbrica aveva costruito il suo destino" ha ricordato l’arcivescovo di Torino nel corso della funzione religiosa di commemorazione per il top manager italo canadese, fortemente voluta dalla dirigenza del gruppo Fca.Continua a leggere

Sergio Marchionne - l’ultimo saluto della Fiat a Torino con manager e operai : La cerimonia pubblica in ricordo dell'ex amministratore delegato di Fca scomparso nel luglio scorso è in programma venerdì mattina al duomo di Torino alla presenza di tutti i vertici del gruppo ma anche delle rappresentanze degli operai. Non mancheranno anche le rappresentanze sindacali e delle istituzioni locali.Continua a leggere

Brindisi - aggressione razzista a 17enne della Guinea : picchiato da coetanei per il saluto a un'amica : Calci, pugni e insulti razzisti al ragazzino che aveva raggiunto in bici un gruppetto di coetanei italiani e aveva salutato una ragazza. Un passante ha assistito alla scena e ha messo in fuga gli aggressori

saluto romano al funerale del professor Todini - 23 indagati a Sassari - : L'1 settembre, durante la cerimonia sul sagrato della chiesa di San Giuseppe, un gruppo di persone aveva eseguito il gesto fascista per l'assistente di Storia del diritto italiano all'università della ...

Catanzaro - saluto fascista al funerale del ‘camerata’ Nando Giardini - uno dei padri della destra calabrese : Omaggio con saluto fascista a FerdiNando Giardini, esponente storico della destra in Calabria, tra i fondatori del Movimento sociale italiano, morto giovedì scorso e del quale ieri si sono celebrati i funerali a Catanzaro. Lo scrive il quotidiano “Gazzetta del Sud“, che ha il video dell’omaggio tributato a Giardini durante i funerali. Per tre volte, a conclusione del rito funebre, i partecipanti hanno risposto ...

