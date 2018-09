Il record di Di Maio | tre addetti stampa e un solo decreto

ilgiornale

(Di sabato 22 settembre 2018) Comunicare. Comunicare. Comunicare. La propaganda nella strategia politica del M5s è in cima alla lista delle priorità. Nei primi cento giorni di governo, il vicepremier Luigi Diincassa unprovvedimento: ilDignità. Ma in compenso, in attesa di conoscere l'impatto sul mercato del lavoro del provvedimento, il capo politico dei Cinque stelle assume, tra Palazzo Chigi e ministero, tre.I profili dei tre comunicatori arruolati da Disono impeccabili: tre professionisti, con una lunga esperienza nel settore. E anche la retribuzione è in linea con la legge. Ma ancora una volta, le scelte (di oggi) cozzano però con il passato del M5s, che dai banchi dell'opposizione sbraitava contro consulenze, sprechi e incarichi. Nell'attività di ministro, il leader grillino sarà affiancato da tre guru. C'è Sara Mangieri, che sarà portavoce del Divicepremier: un ...