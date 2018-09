Il Ponte dell' Amicizia ricostruito dagli alpini sulla via della ritirata

Mimmo Criscito cuore Genoa : 'un onore essere capitano nell'anno del 125° compleanno e della tragedia del Ponte Morandi' : Mimmo Criscito è tornato al Genoa prendendosi la fascia di capitano dopo la sua lunga militanza allo Zenit di San Pietroburgo ' Già essere capitano del Genoa è pazzesco, farlo nell'anno del 125° ...

Mimmo Criscito cuore Genoa : “un onore essere capitano nell’anno del 125° compleanno e della tragedia del Ponte Morandi” : Mimmo Criscito è tornato al Genoa prendendosi la fascia di capitano dopo la sua lunga militanza allo Zenit di San Pietroburgo “Già essere capitano del Genoa è pazzesco, farlo nell’anno del 125° compleanno e nell’anno della tragedia del Ponte Morandi lo è ancora di più“. Esordisce così Mimmo Criscito, parlando a Radio24 del suo ritorno al Genoa. Un ritorno tanto voluto dal calciatore, il quale adesso ha ritrovato la ...

Ponte Morandi. lo Sport si mobilita con l'asta benefica delle magliette : Promossa da Stelle nello Sport. A disposizione la maglia di Ronaldo , Authentic e autografata, e quella del campione del mondo di ciclismo Peter Sagan

De Rose si tuffa dal Ponte degli Angeli prima della scogliera di Polignano : Alessandro De Rose prepara il suo tuffo dal Ponte degli Angeli. Sullo sfondo la Cupola di San Pietro, intorno a lui gli Angeli del Bernini e sotto, ad una distanza di 27 metri, il fiume Tevere. Il ...

Ponte Morandi - inaugurata via Della Superba : la strada per il traffico dei tir | Video : Il taglio del nastro nella strade costruita in un mese per dividere il traffico dei mezzi pesanti dal traffico civile

De Luca - Regione Campania - prende il controllo dell'Aeroporto di Salerno Pontecagnano : Vincenzo De Luca , presidente della Regione Campania, ha firmato il decreto che porta tre milioni e mezzo nelle casse del Consorzio Aeroporto Salerno Pontecagnano coprendone il buco di bilancio e ...

Ponte Morandi - si allungano i tempi della ricostruzione. Governo ed enti locali bloccati sul nome del commissario : Si allungano i tempi per la ricostruzione del Ponte Morandi di Genova. tempi legati soprattutto alle trattative tra Governo ed enti locali sul nome del commissario alla ricostruzione che guiderà l’operazione. Dopo oltre un mese dalla tragedia del 14 agosto, le istituzioni continuano a temporeggiare. Nella serata di lunedì, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha ribadito, come si legge anche nel comunicato ufficiale circolato dopo il ...

Ponte Morandi : il valore delle case da abbattere sarà stimato il doppio : “Sulle case da abbattere, per chi avrà l’immobile abbattuto, si chiederà un valore di stima delle abitazioni che sia almeno il doppio di quello commerciale previsto per la zona, che viaggia invece su cifre ben diverse“. Lo spiega all’Adnkronos l’assessore alla Protezione civile della Regione facendo il punto in vista della seconda riunione prevista sul Pris – la legge sul programma regionale di interesse ...

"Il crollo del Ponte di Morandi - squaderna sotto gli occhi di tutti la necessità di un Piano nazionale di ricostruzione di gran parte delle ... : Uno dei paradossi più eclatanti della Sinistra sociale e politica - Partito e Sindacato - di tutta la stagione delle privatizzazioni, è che mentre si persegue lo smantellamento dell'economia mista, ...

CROLLO Ponte MORANDI - TESI CHOC : “CAMION ACCIAIO TROPPO PESANTE”?/ Genova - nuove perquisizioni della GdF : Camionista giù dal PONTE MORANDI: "sono vivo grazie alla Madonna", spiegava Giancarlo Lorenzetto a PrimoCanale. La TESI CHOC della procura: il suo camion "causa" del CROLLO?(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 21:18:00 GMT)

Ponte Morandi - Beppe Grillo rilancia l’idea dell’architetto Giavazzi : “Geniale”. Toti : “C’è già progetto di Renzo Piano” : “Proporre concretamente un semplice, e non banale, sistema di riqualificazione dell’area, di messa in sicurezza immediata senza demolire, con estrema flessibilità strutturale e dispositiva, oggi e nel futuro, mediante una ‘macchina dell’abitare’ che produce energia”. E’ l’idea per la ricostruzione del Ponte di Genova dell’architetto Stefano Giavazzi pubblicata, con video, sul blog di Beppe Grillo che la definisce ...

Ponte Morandi - Toti : la demolizione in contemporanea all’inizio della ricostruzione : La demolizione dei tronconi del viadotto Morandi inizierà “appena la Procura dissequestrerà il Ponte e l’inizio della ricostruzione deve avvenire in contemporanea. Parliamo di settimane e non di mesi ma non so quanto questi tempi siano compatibili con l’impianto del decreto Genova che ha obiettivi forse più ambiziosi ma non così veloci“: lo ha dichiarato oggi a margine di una conferenza stampa Giovanni Toti, presidente ...

Ponte Morandi - perquisizioni della Guardia di Finanza al Politecnico di Milano e al Cesi : Sono entrati negli uffici del Politecnico di Milano e in quelli del Cesi per sequestrale alcuni documenti. Gli uomini della Guardia di Finanza di Genova hanno compiuto un’altra perquisizione per indagare sul crollo del Ponte Morandi. Gli uomini delle fiamme gialle hanno acquisito materiale cartaceo e informatico, ma anche le memorie dei telefonini e dei computer. Il Cesi è la societa che nel 2016 fece lo studio sullo stato del viadotto ...

I Vigili del Fuoco issano la bandiera della città sul Ponte Morandi : "Omaggio a Genova e ai suoi abitanti" : Un gesto di "omaggio alla città e ai suoi abitanti" da parte dei Vigili del Fuoco di Genova che hanno posizionato sulla sommità del pilone del Ponte Morandi la bandiera della città. Si tratta di un'iniziativa simbolica, fatta in accordo con il Comune e la Regione, nell'ambito del lavoro di posizionamento dei sensori che dovranno monitorare la stabilità dei monconi del viadotto.