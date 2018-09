Il Parma supera il Cagliari 2-0

Serie A : Parma supera Cagliari 2-0 : 16.56 Il Parma ,dopo la vittoria a sorpresa in casa Inter, si ripete: 2-0 al Cagliari che significa quota 7 in classifica. Buona partenza dei ducali che al 14' vanno in gol con Inglese, ma l'arbitro Calvarese annulla per fuorigioco. Sei minuti dopo lo stesso Inglese approfitta di un rimpallo fortunoso e beffa Cragno.Reazione dei sardi:Barella fuori di poco.Nel finale di tempo Parma pericoloso con Barillà e Rigoni, ma Cragno è attento.Ad inizio ...

Baseball - Finale scudetto Serie A1 : Bologna è travolgente - superata Parma nella gara d’apertura della serie : La prima partita della serie di Finale se l’è aggiudicata l’Unipolsai. Per quanto parlare di “partita di Finale” riferendosi a quella vista ieri sera a Bologna francamente è un’esagerazione. Non per il 14 a 1 Finale, quanto per il come è maturato: ovvero 19 basi ball e un colpito offerti dal Parma Clima, che ha mandato sul monte nell’ordine Pomponi, Escalona, Gradali e Paolini, prelevato direttamente dalla ...