Il Papa ai giovani | l' individualismo isola | andare controcorrente

Papa Francesco parla di sess0 ai giovani : "È un dono di Dio" (ma solo tra uomo e donna...) : Nei giorni scorsi Papa Francesco ha ricevuto in udienza i giovani della diocesi francese di Grenoble-Vienne e ha risposto alle loro domande che hanno toccato anche un tema su cui la Chiesa cattolica difficilmente cambia idea, ossia quello della sessualità. Papa Francesco sui gay: "Si può provare con la psichiatria" - VIDEO Papa Francesco affronta il tema dell'omosessualità e, contraddicendo ...

Papa Francesco parla di sess0 ai giovani : "È un dono di Dio" (ma solo tra uomo e donna...) : Nei giorni scorsi Papa Francesco ha ricevuto in udienza i giovani della diocesi francese di Grenoble-Vienne e ha risposto alle loro domande che hanno toccato anche un tema su cui la Chiesa cattolica difficilmente cambia idea, ossia quello della sessualità. Papa Francesco sui gay: "Si può provare con la psichiatria" - VIDEO Papa Francesco affronta il tema dell'omosessualità e, contraddicendo ...

Papa Francesco ai giovani : "Sesso dono di Dio - niente tabù" : Dal Vaticano una visione più aperta della sessualità, rimarcata parlando ai ragazzi della diocesi francese di Grenoble. Tra due settimane il Sinodo sui giovani

Papa Francesco ai giovani : “Il sesso è un dono di Dio non un tabù” : Parlando con un gruppo di ragazzi ricevuti in udienza in Vaticano, Bergoglio ha ricordato l'importanza della sessualità: "Il sesso è un dono di Dio. Si deve parlare della sessualità e si deve vivere la sessualità nella dimensione dell'amore, custodite la vostra dimensione sessuale, la vostra identità sessuale. Custoditela bene. E preparatela per l'amore.Continua a leggere

Papa a Palermo : ai giovani - 'la vita non si fa a colpi di vernice'. No alla 'rassegnazione' - 'non siate giovani sradicati - gassosi'. Siate '... : Tutto può cambiare', anche nel 'tempo di crisi' che 'stiamo vivendo': 'Tante piccole guerre ma un mondo in guerra, tanti problemi finanziari ma i giovani senza lavoro'. 'Sono un giovane con radici o ...

Il Papa ai giovani : siate liberi e denunciate sfruttamento e malaffare : Questo 'è un messaggio di fede': 'Favorite gli incontri, perché il mondo di oggi è un mondo di scontri, di guerre, dove la gente non si capisce' . siate solidali con gli altri, perché 'un cristiano ...

Papa : giovani - siete albe di speranza : 19.07 "Voi in piedi,scusatemi se vi ho parlato seduto, ma le caviglie mi facevano male". Così Papa Francesco ai giovani a Palermo, ultima tappa in Sicilia. "Per essere costruttori di futuro vanno anche detti dei no: no al muro dell' omertà, un 'ecomostro' che va demolito per edificare un avvenire abitabile. No alla mentalità mafiosa, all'illegalità, alla logica del malaffare,veleni corrosivi della dignità umana.No a violenza: chi la usa non è ...

Palermo : attesi 5mila giovani a piazza Politeama per il Papa : Palermo, 11 set. (AdnKronos) - Un vero e proprio happening di festa e di gioia. Sono 5mila i giovani attesi a piazza Politeama, a Palermo, sabato per l'ultimo appuntamento della visita pastorale del Papa in occasione del XXV anniversario del martirio del Beato don Pino Puglisi per mano mafiosa. Arri

Papa : "Tanti suicidi tra i giovani - manca passione" : "Quando leggo le notizie sui suicidi dei giovani , e sono tanti, ma cosa è successo lì? Almeno posso dire che in quella vita mancava 'passione' , qualcuno non ha saputo seminare le passioni per vivere"...

Papa : "Tanti suicidi tra i giovani - manca passione" : Città del Vaticano, ,5 set. -, AdnKronos, - "Quando leggo le notizie sui suicidi dei giovani, e sono tanti, ma cosa è successo lì? Almeno posso dire che in quella vita mancava 'passione', qualcuno non ...

Papa : troppi suicidi dei giovani - il mondo ha bisogno di vivere con passione : Nei giovani a volte manca la passione di vivere perché nessuno l'ha seminata. Lo ha detto Papa Francesco ricevendo in udienza alcuni motociclisti che prenderanno parte al prossimo Gran Premio Octo di ...

Papa Francesco : ai giovani - 'la libertà non è una corsa alla cieca ma la capacità di discernere la meta' : 'Il mondo ha bisogno della vostra libertà di spirito, del vostro sguardo fiducioso sul futuro, della vostra sete di verità, di bontà e di bellezza'. Così Papa Francesco nel messaggio inviato a mons. Piotr ...

Il messaggio di Papa Francesco ai giovani : "Siate protagonisti nel bene" : Ai 100 mila arrivati a Roma ha dato parole di esortazione e coraggio. Pensando ai migranti e ai rifugiati, un invito all'accoglienza

#SiamoQui : i giovani italiani con Papa Francesco. Il bilancio degli incaricati regionali dopo l'evento di Roma : Nel suo discorso, infatti , Bergoglio ha chiamato in causa anche gli adulti e il mondo ecclesiale , stigmatizzando il clericalismo . " Ci ha detto che la Chiesa senza testimonianza è solo fumo: ...