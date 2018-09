Il nuovo superyacht CRN | grandi spazi open air e stile senza tempo per Latona FOTO e

sportfair

(Di sabato 22 settembre 2018) L’infinita bellezza di: conair e uno, ilCRN declina in 50 metri di eleganza e funzionalità una visione originale dell’arte nautica su misura L’arte nautica di CRN trova la sua massima espressione nel50 metri, che sarà presentato in world première al Monaco Yacht Show 2018 a fine settembre. Consegnato a maggio, l’ultimo capolavoro dell’Atelier italiano è stato costruito su misura per realizzare i desideri di un Armatore selettivo e determinato. Ispirata allo storico ‘Superconero’ degli anni Sessanta,segna il successo di una nuova collaborazione tra CRN e Zuccon International Project. Gli aspetti tecnici del progetto e le linee filanti dello scafo sono stati sviluppati dall’Ufficio Tecnico di CRN, mentre le linee esterne dello yacht sono state progettate dallo studio Zuccon International ...