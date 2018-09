Il mercato PC crescerà nel 2019 grazie anche a Windows 10

surface-phone

(Di sabato 22 settembre 2018) Il 15 luglio 2018, in seguito alla pubblicazione dei dati statistici di Gartner, si è registrata per la prima da 6 anni una crescita relativa alle unità vendute globali dei PC. Adesso, secondo i noti analisti di Canalys, pare che tale incremento non sia stata solo un’eccezione o un dato temporaneo destinato a durare poco bensì un vero e proprio cambio di tendenza in grado potenzialmente di porre fine a tutti gli effetti alla famosa crisi dei PC iniziata nel 2012. Canalys, nello specifico, ha rivelato che nelsi verificherà un’ulteriore ripresa pari allo 0.3%alle vendite dei notebook, dei desktop e dei 2-in-1 che continuano a crescere in maniera costantealle loro dimensioni compatte, alla loro versatilità e al supporto al touchscreen. Inoltre, tengono a precisare gli analisti, l’aggiornamento di10 continuerà a essere il principale motore ...