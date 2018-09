Il mare | per l' ultima volta | e l' ambulanza si ferma in spiaggia

Carrara - "Fatemi vedere il mare per l'ultima volta" : la foto che commuove : Marina di Carrara, 22 settembre 2018 - La foto è stata diffusa dal comitato della Croce rossa di Ivrea . Un anziano ultraottantenne che veniva trasferito da Marina di Carrara al nord Italia per un ...

Castellammare - Condanna per la banda che assalì il portavalori al viale Europa : Bottino da oltre 300mila euro Gli ultimi articoli di Cronaca Castellammare - Dopo le proteste arriva la scerbatura in villa comunale Castellammare - Ripetitore in via Cupa San Marco, dal TAR ok a ...

Al Bano - furto a Cellino San Marco/ Ladri in casa : “E’ opera di più persone!” - amare confidenze (Pomeriggio 5) : Al Bano è deluso dalla sua terra. Da Barbara d’Urso, durante il nuovo appuntamento di Pomeriggio 5, si è parlato del celebre artista pugliese, recentemente derubato.(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 18:22:00 GMT)

Walmart acquista 17.000 headset Oculus Go per formare un milione di dipendenti : Grazie alla convenienza dell'headset VR Oculus Go, Walmart ha annunciato che utilizzerà l'hardware Go e il software STRIVR per addestrare oltre un milione di dipendenti statunitensi. Come riporta Venturebeat, entro la fine dell'anno, Walmart distribuirà oltre 17.000 headset negli Stati Uniti: quattro per ogni SuperCenter e due per ogni Neighborhood Market e discount. Gli headset raggiungeranno un milione di dipendenti in quasi 5.000 sedi e ...

MotoGp – Fp2 amare per Vinales ad Aragon - la dura sincerità di Maverick : “cosa non funziona? Manco Yamaha lo sa” : Maverick Vinales deluso dopo il venerdì di prove libere del Gp di Aragon: le parole dello spagnolo della Yamaha Giornata di prove non soddisfacente in casa Yamaha: dopo la domenica di gara di Misano il team di Iwata brancola nel buio. Nono e decimo tempo nelle Fp2 rispettivamente per Valentino Rossi e Maverick Vinales nelle Fp2 del Gp di Aragon. Alessandro La Rocca/LaPresse Nonostante un test abbastanza positivo di qualche settimana fa, ...

Cosima lavora 12 ore al giorno per ricamare lo scialle gioiello : Perché in questa terra colorata dall'azzurro di un mare strepitoso e dal verde di olivi secolari l'economia è piena di «sub», applicati ai salari, alle condizioni di lavoro, alla vita. Qui negli Ann..

Torna 'Vita Da amare' per oltre 100 ragazzi speciali : VITA DA aMARE è stata premiata alla Festa dello Sport di Lodi e insignita del Premio Corallo per il Sociale 2018 ad Alghero. Testimonial di eccezione della nuova edizione sarà Giusy Versace , che ...

Trump all'Europa : per fermare i migranti costruite un muro nel Sahara : Donald Trump ha suggerito alla Spagna una soluzione abbastanza drastica per l'emergenza migratoria: costruire un muro nel Sahara, come «quello che abbiamo fatto in Messico». A rivelarlo ai media ...

"La mia strategia per fermare gli sbarchi". ?Marco Minniti si racconta alla Bbc : Si è avvalso della sua lunga esperienza nel campo dell'intelligence e della sicurezza per "orchestrare" un accordo volto a ridurre il flusso migratorio dalla Libia all'Italia. "Co-optare i capi tribù libici per fermare i contrabbandieri e trafficanti di migranti", se all'apparenza può sembrare una strategia semplice, l'ex ministro ...